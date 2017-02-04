Южная Корея сократила отставание от Казахстана в медальном зачете Универсиады-2017

Лидирует по-прежнему Россия.
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Фото facebook.com/ZSU2017
Сборная Казахстана сохранила вторую строчку в общем зачете Универсиады-2017 в Алматы по итогам восьмого медального дня, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 6 февраля, пройдут матчи за награды женского хоккейного турнира. Их итоги никак не повлияют на общий зачет. На момент публикации новости в матче за "бронзу" встречаются Китай и США, а в 20:00 по времени Астаны в финале сойдутся Россия и Канада. Обе игры можно посмотреть в прямом эфире телеканала KazSport.
Сборная Казахстана в восьмой медальный день завоевала четыре медали. В мужской лыжной эстафете на 7,5 километров казахстанская команда (Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин и Олжас Климин) выиграла "серебро". Второе место в эстафете "три по 5 километров" заняла и женская сборная по лыжным гонкам (Анна Шевченко, Ольга Мандрика и Ирина Быкова). Еще две медали принесли шорт-трекисты Абзал Ажгалиев ("серебро") и Дмитрий Никиша ("бронза") на дистанции 500 метров.
На данный момент в медальном зачете лидирует Россия - 55 наград (22 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых). На втором месте располагается Казахстан - 27 (10+6+11). Третьей идет Южная Корея, которая за два последних дня заметно сократила отставание от хозяев соревнований - 17 (8+4+5). Полностью с медальным зачетом вы можете ознакомиться здесь.
Все новости Универсиады
Сегодня, 6 февраля, пройдут матчи за награды женского хоккейного турнира. Их итоги никак не повлияют на общий зачет. На момент публикации новости в матче за "бронзу" встречаются Китай и США, а в 20:00 по времени Астаны в финале сойдутся Россия и Канада. Обе игры можно посмотреть в прямом эфире телеканала KazSport.
Сборная Казахстана в восьмой медальный день завоевала четыре медали. В мужской лыжной эстафете на 7,5 километров казахстанская команда (Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин и Олжас Климин) выиграла "серебро". Второе место в эстафете "три по 5 километров" заняла и женская сборная по лыжным гонкам (Анна Шевченко, Ольга Мандрика и Ирина Быкова). Еще две медали принесли шорт-трекисты Абзал Ажгалиев ("серебро") и Дмитрий Никиша ("бронза") на дистанции 500 метров.
На данный момент в медальном зачете лидирует Россия - 55 наград (22 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых). На втором месте располагается Казахстан - 27 (10+6+11). Третьей идет Южная Корея, которая за два последних дня заметно сократила отставание от хозяев соревнований - 17 (8+4+5). Полностью с медальным зачетом вы можете ознакомиться здесь.
Все новости Универсиады