Мужская и женская сборные Казахстана по шорт-треку вышли в финал Универсиады-2017

Обе команды поборются за медали.
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Мужская и женская сборные Казахстана по шорт-треку вышли в финал эстафеты на Универсиаде-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
На дистанции 5 000 метров у мужчин казахстанцы стали первыми в своей группе. Также в решающую стадию квалифицировались Россия, Китай и Корея. Финал состоится завтра, 7 февраля, и начнется в 18:01 по астанинскому времени.
В составе мужской сборной Казахстана выступают Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгалиев и Нурберген Жумагазиев.
В финал 3 000 метров женская сборная Казахстана вышла со второго места в своей группе. Также в решающую стадию соревнований квалифицировались Южная Корея, Япония и Китай. Финал состоится завтра, 7 февраля, и начнется в 17:43 по времени Астаны.
В составе женской сборной Казахстана выступают Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай, Ольга Тихонова и Мадина Жанбуссинова.
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