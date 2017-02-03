Букмекеры сделали прогноз на хоккейный матч Казахстан - Швеция в плей-офф Универсиады-2017

Команды уже встречались на турнире.
Сегодня 17:06
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Фото с сайта almaty2017.com
Сегодня, 5 февраля, мужская сборная Казахстана по хоккею стартует в плей-офф Универсиады-2017 в Алматы.
В рамках четвертьфинала хозяева соревнований встретятся со Швецией. Этот матч начнется в 19:30 по времени Астаны.
В прямом эфире игру Казахстан - Швеция покажет KazSport. Посмотреть трансляцию можно здесь.
Букмекерская компания Tennisi.kz в игре Казахстан - Швеция считает безоговорочным фаворитом хозяев льда. Как сообщили спортивные аналитики компании, коэффициент на победу казахстанцев в основное время матча составляет 1.01, на ничью - 35, а на победу шведов - 28. В линии же для игроков доступны варианты на тоталы и исходы с форами.
Отметим, что Казахстан и Швеция встречались в групповом раунде Универсиады. Тогда команда Сергея Старыгина забросила скандинавской команде пять безответных шайб (5:0).
Ранее в полуфинал Универсиады вышли Канада и Россия, которые победили Латвию (5:2) и Японию (9:2) соответственно.
В эти минуты проходит четвертьфинальный матч между Чехией и Словакией, который показывает "Хабар". На момент написания новости идет второй период, счет 2:0 в пользу чехов. Победитель этой встречи в полуфинале встретится с сильнейшим в матче Казахстан - Швеция.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.
Все новости Универсиады
В рамках четвертьфинала хозяева соревнований встретятся со Швецией. Этот матч начнется в 19:30 по времени Астаны.
В прямом эфире игру Казахстан - Швеция покажет KazSport. Посмотреть трансляцию можно здесь.
Букмекерская компания Tennisi.kz в игре Казахстан - Швеция считает безоговорочным фаворитом хозяев льда. Как сообщили спортивные аналитики компании, коэффициент на победу казахстанцев в основное время матча составляет 1.01, на ничью - 35, а на победу шведов - 28. В линии же для игроков доступны варианты на тоталы и исходы с форами.
Отметим, что Казахстан и Швеция встречались в групповом раунде Универсиады. Тогда команда Сергея Старыгина забросила скандинавской команде пять безответных шайб (5:0).
Ранее в полуфинал Универсиады вышли Канада и Россия, которые победили Латвию (5:2) и Японию (9:2) соответственно.
В эти минуты проходит четвертьфинальный матч между Чехией и Словакией, который показывает "Хабар". На момент написания новости идет второй период, счет 2:0 в пользу чехов. Победитель этой встречи в полуфинале встретится с сильнейшим в матче Казахстан - Швеция.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.
Все новости Универсиады