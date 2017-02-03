Прямая трансляция хоккейного матча Казахстан - Швеция в плей-офф Универсиады-2017

Эта игра начнется в 19:30 по времени Астаны.
Сегодня 16:37
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Фото с сайта almaty2017.com
Сегодня, 5 февраля, мужская сборная Казахстана по хоккею стартует в плей-офф Универсиады-2017 в Алматы.
В рамках четвертьфинала хозяева соревнований встретятся со Швецией. Этот матч начнется в 19:30 по времени Астаны.
В прямом эфире игру Казахстан - Швеция покажет KazSport. В интернете трансляцию канала можно смотреть на его официальном сайте.
Отметим, что Казахстан и Швеция встречались в групповом раунде Универсиады. Тогда команда Сергея Старыгина забросила скандинавской команде пять безответных шайб (5:0).
Ранее в полуфинал Универсиады вышли Канада и Россия, которые победили Латвию (5:2) и Японию (9:2) соответственно. В эти минуты проходит четвертьфинальный матч между Чехией и Словакией, который показывает "Хабар". Победитель этой встречи в полуфинале встретится с сильнейшим в матче Казахстан - Швеция.
Все новости Универсиады
В рамках четвертьфинала хозяева соревнований встретятся со Швецией. Этот матч начнется в 19:30 по времени Астаны.
В прямом эфире игру Казахстан - Швеция покажет KazSport. В интернете трансляцию канала можно смотреть на его официальном сайте.
Отметим, что Казахстан и Швеция встречались в групповом раунде Универсиады. Тогда команда Сергея Старыгина забросила скандинавской команде пять безответных шайб (5:0).
Ранее в полуфинал Универсиады вышли Канада и Россия, которые победили Латвию (5:2) и Японию (9:2) соответственно. В эти минуты проходит четвертьфинальный матч между Чехией и Словакией, который показывает "Хабар". Победитель этой встречи в полуфинале встретится с сильнейшим в матче Казахстан - Швеция.
Все новости Универсиады