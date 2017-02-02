Сборная России по хоккею разгромила Японию и вышла в полуфинал Универсиады-2017

За выход в финал россияне сыграют с победителем матча между командами Канады и Латвии.
Сегодня 18:40
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Фото с сайта almaty2017.com
Сборная России по хоккею нанесла разгромное поражение команде Японии в четвертьфинальном матче на Универсиаде-2017, проходящей в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд завершилась со счетом 9:2 (1:0, 3:2, 5:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Андрей Ерофеев (20-я и 25-я минуты), Станислав Заборников (35-я, 46-я), Роман Кудинов (35-я) и Дмитрий Кириллов (53-я), Артем Осипов (54-я) и Кирилл Пилипенко (58-я), Иван Иванов (59-я). У японцев отличились Хироси Мацуи (31-я) и Сигеки Хитосато (33-я).
В полуфинале Универсиады, который состоится 7 февраля, сборная России сыграет с победителем матча между командами Канады и Латвии. Эта встреча состоится 4 февраля.
Завтра, 5 февраля, состоятся еще два матча 1/4 финала. Победитель матча Казахстан - Швеция в полуфинале встретится с победителем встречи Чехия - Словакия.
Встреча команд завершилась со счетом 9:2 (1:0, 3:2, 5:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Андрей Ерофеев (20-я и 25-я минуты), Станислав Заборников (35-я, 46-я), Роман Кудинов (35-я) и Дмитрий Кириллов (53-я), Артем Осипов (54-я) и Кирилл Пилипенко (58-я), Иван Иванов (59-я). У японцев отличились Хироси Мацуи (31-я) и Сигеки Хитосато (33-я).
В полуфинале Универсиады, который состоится 7 февраля, сборная России сыграет с победителем матча между командами Канады и Латвии. Эта встреча состоится 4 февраля.
Завтра, 5 февраля, состоятся еще два матча 1/4 финала. Победитель матча Казахстан - Швеция в полуфинале встретится с победителем встречи Чехия - Словакия.