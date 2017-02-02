Именно в произвольной программе я взял олимпийскую медаль - Денис Тен о лидерстве на Универсиаде

Казахстанский фигурист лидирует после короткой программы.
Ссылки по теме:
- Денис Тен выиграл короткую программу на Универсиаде в Алматы
- Анонс дня, 4 февраля. Произвольная программа для Тена и коронная дистанция Айдовой
- Надеюсь, оправдал надежды первого дня. Завтра - будет еще лучше! - Денис Тен
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен прокомментировал свое выступление в короткой программе Универсиады-2017, по итогам которого он вышел в лидеры, сообщает корреспондент Vesti.kz. По словам казахстанского фигуриста, он остался доволен своим выступлением.
"Дня начала хотел бы всех поблагодарить за поддержку, за встречу и овации. Мы приготовили интересную программу. Мне удалось сохранить баланс между техникой и артистизмом, раскрыть тему выступления и номера. Готовлюсь к Олимпиаде, которая состоится уже в следующем году.
Оценить свое выступление я не могу еще, но, по крайней мере, доволен. У меня было три варианта программы, но остановились именно на этой. Я воплощал образ Ромео, который мне удался. Решающий день - произвольная программа. Именно в ней я выиграл медаль Олимпиады в Сочи. Планируются сложные элементы, прыжки. И надеюсь, мои мечты, надеюсь, воплотятся в реальность", - сказал Тен.
Напомним, в короткой программе на Универсиаде в Алматы Денис Тен набрал 94.91 балла, значительно опередив японца Кэйдзи Танаку (89.05) и россиянина Артура Дмитриева (87.18).