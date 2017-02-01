Денис Тен выиграл короткую программу на Универсиаде в Алматы

Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев стал 11-м.
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Бронзовый призер Олимпиады в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен выиграл короткую программу на зимней Универсиаде в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Денис Тен набрал 94.91 балла, значительно опередив японца Кэйдзи Танаку (89.05) и россиянина Артура Дмитриева (87.18). Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев за свое выступление набрал 68.25 баллов и стал 11-м, также пробившись в произвольную программу, которая состоится 4 февраля и начнется в 17:00 по времени Астаны. Еще один представитель Казахстана Артур Панихин с результатом 54.11 балла стал 28-м и не смог квалифицироваться в произвольную программу.
После своего выступление Рахимгалиев рассказал о том, что он впервые с 2014 года вышел из тени. Фигурист признался, что рад "чистому" прокату программы. В свою очередь, Тен надеется, что оправдал надежды первого дня, а также заявил, что завтра программа будет еще лучше. Видео выступлений казахстанских фигуристов в короткой программе можно посмотреть здесь.
Напомним, что Казахстан после пятого медального дня Универсиады-2017 сохранил второе место в общекомандном зачете. На счету казахстанских спортсменов 18 медалей: восемь золотых, две серебряные и восемь бронзовых наград. Ознакомиться с медальным зачетом Универсиады можно здесь.