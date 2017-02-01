Надеюсь, оправдал надежды первого дня. Завтра - будет еще лучше! - Денис Тен

Казахстанец занимает промежуточное первое место в короткой программе.
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Денис Тен. Фото из архива japantimes.co.jp
Казахстанский фигурист Денис Тен прокомментировал свое выступление в короткой программе на Универсиаде-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
С номером "Ромео и Джульетта" Тен набрал 94,91 балла, что вывело его на первое промежуточное место.
- В первую очередь хотел бы поблагодарить всех за потрясающий прием, - сказал Тен в эфире телеканала "Казахстан". - Для меня большая честь выступать дома на таком торжественном мероприятии. Я очень долго готовился к Универсиаде.
Мы подготовили программу, которую я прежде никогда не катал. "Ромео и Джульетта" не только историческая, но и очень интересная программа. Наша модель отличается своеобразным современным форматом. Я пытался по максимуму донести этот образ на "Алматы Арене". Помимо технического и артистического отношения, я подготовил и специальные костюмы, которые отдаленно напоминают "Алматы Арену".
Мы очень сильно готовились к Универсиаде. Я рад тому, как сложился первый день соревнований для меня.
- Вы уже нашли свою Джульетту?
- Пусть это останется тайной, чтобы все Джульетты завтра поддерживали меня так же тепло и хорошо (улыбается). От всей души хочу поблагодарить всех за невероятный прием. Очень волнительно соревноваться, но я надеюсь, оправдал надежды первого дня, а завтра будет еще лучше!
- Что нам ждать завтра?
- Я постараюсь показать такую же интересную программу и прекрасное шоу!
Отметим, что в короткой программе также выступил еще один казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев. Интервью с ним вы можете прочитать здесь.
Соревнование фигуристов в короткой программе идет в эти минуты. В прямом эфире их показывает телеканал "Казахстан".
Все новости Универсиады
С номером "Ромео и Джульетта" Тен набрал 94,91 балла, что вывело его на первое промежуточное место.
- В первую очередь хотел бы поблагодарить всех за потрясающий прием, - сказал Тен в эфире телеканала "Казахстан". - Для меня большая честь выступать дома на таком торжественном мероприятии. Я очень долго готовился к Универсиаде.
Мы подготовили программу, которую я прежде никогда не катал. "Ромео и Джульетта" не только историческая, но и очень интересная программа. Наша модель отличается своеобразным современным форматом. Я пытался по максимуму донести этот образ на "Алматы Арене". Помимо технического и артистического отношения, я подготовил и специальные костюмы, которые отдаленно напоминают "Алматы Арену".
Мы очень сильно готовились к Универсиаде. Я рад тому, как сложился первый день соревнований для меня.
- Вы уже нашли свою Джульетту?
- Пусть это останется тайной, чтобы все Джульетты завтра поддерживали меня так же тепло и хорошо (улыбается). От всей души хочу поблагодарить всех за невероятный прием. Очень волнительно соревноваться, но я надеюсь, оправдал надежды первого дня, а завтра будет еще лучше!
- Что нам ждать завтра?
- Я постараюсь показать такую же интересную программу и прекрасное шоу!
Отметим, что в короткой программе также выступил еще один казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев. Интервью с ним вы можете прочитать здесь.
Соревнование фигуристов в короткой программе идет в эти минуты. В прямом эфире их показывает телеканал "Казахстан".
Все новости Универсиады