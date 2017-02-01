Видео выступления Дениса Тена в короткой программе на Универсиаде-2017

В этом виде Казахстан представляют еще два фигуриста.
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Денис Тен. Фото из архива japantimes.co.jp
Казахстанский фигурист Денис Тен стартовал на Универсиаде-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
С номером "Ромео и Джульетта" Тен набрал 94,91 балла, что вывело его на первое промежуточное место.
В короткой программе также выступили еще два казахстанца - Абзал Рахимгалиев и Артур Панихин.
Представляем вашему вниманию видео выступления Тена и Рахимгалиева в короткой программе:
Все новости Универсиады
С номером "Ромео и Джульетта" Тен набрал 94,91 балла, что вывело его на первое промежуточное место.
В короткой программе также выступили еще два казахстанца - Абзал Рахимгалиев и Артур Панихин.
Представляем вашему вниманию видео выступления Тена и Рахимгалиева в короткой программе:
Все новости Универсиады