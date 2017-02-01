Казахстан после пятого медального дня Универсиады-2017 сохранил второе место в общем зачете

Идущая третьей Япония заметно сократила отставание.
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Фото с сайта almaty2017.com
На Универсиаде-2017 в Алматы разыграны все награды пятого медального дня, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 3 февраля, Казахстан завоевал два "золота". Их принесли фристайлисты Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд, победившие в параллельном могуле. Для них эти золотые награды стали вторыми на алматинской Универсиаде.
Сейчас Казахстан с 18 медалями (8 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых) находится на втором месте. Лидирует по-прежнему Россия - 40 медалей (15+17+8). Догнать же Казахстан в ближайшее время может идущая третьей Япония - 16 (3+8+5).
С полным медальным зачетом Универсиады-2017 вы можете ознакомиться здесь.
Все новости Универсиады
Сегодня, 3 февраля, Казахстан завоевал два "золота". Их принесли фристайлисты Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд, победившие в параллельном могуле. Для них эти золотые награды стали вторыми на алматинской Универсиаде.
Сейчас Казахстан с 18 медалями (8 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых) находится на втором месте. Лидирует по-прежнему Россия - 40 медалей (15+17+8). Догнать же Казахстан в ближайшее время может идущая третьей Япония - 16 (3+8+5).
С полным медальным зачетом Универсиады-2017 вы можете ознакомиться здесь.
Все новости Универсиады