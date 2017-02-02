Анонс дня, 4 февраля. Произвольная программа для Тена и коронная дистанция Айдовой

Казахстанский фигурист выиграл короткую программу.
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Завтра, 4 февраля, копилка сборной Казахстана может пополниться двумя медалями. Екатерина Айдова будет выступать на коронной для себя дистанции в конькобежном спорте, а фигурист Денис Тен, выигравший короткую программу, выйдет на лед с произвольной. Ниже можно ознакомиться с полным расписанием соревновательного дня Универсиады-2017 от Vesti.kz.
Вид спорта: Керлинг. Мужчины, женщины. Групповой этап.
Кто: Казахстан - Россия (М), Казахстан - Швеция (Ж), Казахстан - США (М).
Во сколько: Начало первой встречи в 09:00, второй в 14:00 и третьей в 19:00 - здесь и далее по времени Астаны.
Вид спорта: Горнолыжный спорт. Слалом-гигант. Мужчины.
Кто: Сергей Данов, Захар Кучин, Алексей Сысоев.
Во сколько: Начало в 10:00
Вид спорта: Конькобежный спорт. Мужчины 10 000 метров. Женщины 1 000 метров.
Кто: Надежда Сидельник, Мария Сизова, Татьяна Климчук, Екатерина Айдова, Федор Андреев, Артур Сергиенко.
Во сколько: Начало в 11:00.
Вид спорта: Лыжные гонки. Мужчины, женщины. Смешанный командный спринт.
Кто: Казахстан-1, Казахстан-2.
Во сколько: Начало в 11:00.
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф.
Кто: Команды, прошедшие в четвертьфинал.
Во сколько: Начало в 16:00.
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Полуфинал.
Кто: Канада - США.
Во сколько: Начало в 16:30.
Вид спорта: Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа.
Кто: Денис Тен, Абзал Рахимгалиев.
Во сколько: Начало в 17:00.
Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанные командные соревнования.
Кто: Сборная Казахстана.
Во сколько: Начало в 17:00.
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф.
Кто: Команды, прошедшие в четвертьфинал.
Во сколько: Начало в 19:30.
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Полуфинал.
Кто: Россия - Китай.
Во сколько: Начало в 20:00.
Примечание
"Шымбулак" принимает соревнования по горным лыжам. Конькобежный спорт пройдет на ВСК "Медеу", керлинг - на "Алматы Арене", мужской хоккей - на "Халык Арене", женский хоккей - во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Лыжные гонки состоятся на ЛБТ "Алатау". Фигурное катание пройдет на "Алматы Арене", а прыжки на лыжах - с трамплина на МКЛТ "Сункар".
Кроме того, для всех болельщиков организованы автобусные рейсы до спортивных объектов. Транспорт отправляется согласно расписанию в трех точках города: Центральный стадион, автовокзал "Саяхат" и железнодорожный вокзал "Алматы-1".
Добавим, что сейчас Казахстан с 18 медалями (8 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых) находится на втором месте. Лидирует по-прежнему Россия - 40 медалей (15+17+8). Догнать же Казахстан в ближайшее время может идущая третьей Япония - 16 (3+8+5).
Медальный зачет Универсиады-2017
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