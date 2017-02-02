Анонс дня, 4 февраля. Произвольная программа для Тена и коронная дистанция Айдовой

Казахстанский фигурист выиграл короткую программу.

Завтра, 4 февраля, копилка сборной Казахстана может пополниться двумя медалями. Екатерина Айдова будет выступать на коронной для себя дистанции в конькобежном спорте, а фигурист Денис Тен, выигравший короткую программу, выйдет на лед с произвольной. Ниже можно ознакомиться с полным расписанием соревновательного дня Универсиады-2017 от Vesti.kz.



Вид спорта: Керлинг. Мужчины, женщины. Групповой этап.

Кто: Казахстан - Россия (М), Казахстан - Швеция (Ж), Казахстан - США (М).

Во сколько: Начало первой встречи в 09:00, второй в 14:00 и третьей в 19:00 - здесь и далее по времени Астаны.



Вид спорта: Горнолыжный спорт. Слалом-гигант. Мужчины.

Кто: Сергей Данов, Захар Кучин, Алексей Сысоев.

Во сколько: Начало в 10:00



Вид спорта: Конькобежный спорт. Мужчины 10 000 метров. Женщины 1 000 метров.

Кто: Надежда Сидельник, Мария Сизова, Татьяна Климчук, Екатерина Айдова, Федор Андреев, Артур Сергиенко.

Во сколько: Начало в 11:00.



Вид спорта: Лыжные гонки. Мужчины, женщины. Смешанный командный спринт.

Кто: Казахстан-1, Казахстан-2.

Во сколько: Начало в 11:00.



Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф.

Кто: Команды, прошедшие в четвертьфинал.

Во сколько: Начало в 16:00.



Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Полуфинал.

Кто: Канада - США.

Во сколько: Начало в 16:30.



Вид спорта: Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа.

Кто: Денис Тен, Абзал Рахимгалиев.

Во сколько: Начало в 17:00.



Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанные командные соревнования.

Кто: Сборная Казахстана.

Во сколько: Начало в 17:00.



Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф.

Кто: Команды, прошедшие в четвертьфинал.

Во сколько: Начало в 19:30.



Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Полуфинал.

Кто: Россия - Китай.

Во сколько: Начало в 20:00.



Примечание



"Шымбулак" принимает соревнования по горным лыжам. Конькобежный спорт пройдет на ВСК "Медеу", керлинг - на "Алматы Арене", мужской хоккей - на "Халык Арене", женский хоккей - во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Лыжные гонки состоятся на ЛБТ "Алатау". Фигурное катание пройдет на "Алматы Арене", а прыжки на лыжах - с трамплина на МКЛТ "Сункар".



Кроме того, для всех болельщиков организованы автобусные рейсы до спортивных объектов. Транспорт отправляется согласно расписанию в трех точках города: Центральный стадион, автовокзал "Саяхат" и железнодорожный вокзал "Алматы-1".



Добавим, что сейчас Казахстан с 18 медалями (8 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых) находится на втором месте. Лидирует по-прежнему Россия - 40 медалей (15+17+8). Догнать же Казахстан в ближайшее время может идущая третьей Япония - 16 (3+8+5).



Медальный зачет Универсиады-2017



Все новости об Универсиаде-2017