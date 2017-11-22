"Наша футбольная сказка закончилась". Стойлов назвал ошибки "Астаны" против "Вильярреала"

Он рассказал, как команда будет готовиться к последнему матчу против "Славии".
Сегодня 00:43
Ссылки по теме:
- Твумаси и Кабананга - хорошие и талантливые игроки, которые усилят любой клуб - тренер "Вильярреала"
- Поражение от "Вильярреала" прервало рекордную серию "Астаны" в еврокубках
- Видео всех голов и обзор матча Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал"
Станимир Стойлов. Фото с сайта abola.pt
Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов после матча с испанским "Вильярреалом" в Лиге Европы рассказал об ошибках своей команды , передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в столице Казахстана завершилась волевой победой гостей - 2:3. У "Астаны" отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси, а у "Вильярреала" - Даниэль Раба и Седрик Бакамбу, вышедший на замену и оформивший дубль.
Видео всех голов и обзор матча
- Интересная игра была. Я думаю, наша футбольная сказка закончилась. 17 матчей без поражений - это хорошо. Нам не хватило игровой динамики. Плохо действовали в обороне. Тут потерялась динамика и агрессия, - сказал Стойлов.
- Не думаете, что Бакамбю решил исход матча?
- Не думаю. Но на третий гол наш игрок отдал голевую передачу. При счете 1:0 Твумаси мог решить исход матча. Наша оборона низко села. Не было динамики.
- Не слишком поздно пошли на штурм?
- Да, чтобы обыграть соперника нужно пробежать на несколько километров больше. Нам не хватило ритма. Мы пробегали лучше, чем в первом матче, но у команды не было амбиций.
- Не опоздали ли с выходом Граховаца? Томасов же не усилил игру...
- Никто не знает, как игрок сыграет. Мне не нравится, когда человек выходит и после неудач перестает играть... После этого он уже не выходит.
- Оцените ошибки Шомко.
- Нам нужно больше динамики и амбиций. Эта была хорошая игра и показала наш реальный уровень.
- Гол в раздевалку надломил команду?
- Нельзя допускать такие голы. Мяч был наш. Надо не проигрывать в Праге или побеждать, иначе зачем играть?
- Кабананга упал во вратарской, но штрафной назначили в другую сторону...
- Судья принимает решение. Я не думаю, что Кабананга симулировал. Он упал и сразу встал, взяв мяч.
- Как будете работать в перерыве между матчами?
- Перерыв это плохо. Поищем в Чехии команды для товарищеских матчей. Если хочешь проходить дальше, нужно держать себя в тонусе.
Ранее итоги прошедшего матча подвел главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха, который в составе "Астаны" выделил пару нападающих Твумаси - Кабананга.
Игра в столице Казахстана завершилась волевой победой гостей - 2:3. У "Астаны" отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси, а у "Вильярреала" - Даниэль Раба и Седрик Бакамбу, вышедший на замену и оформивший дубль.
Видео всех голов и обзор матча
- Интересная игра была. Я думаю, наша футбольная сказка закончилась. 17 матчей без поражений - это хорошо. Нам не хватило игровой динамики. Плохо действовали в обороне. Тут потерялась динамика и агрессия, - сказал Стойлов.
- Не думаете, что Бакамбю решил исход матча?
- Не думаю. Но на третий гол наш игрок отдал голевую передачу. При счете 1:0 Твумаси мог решить исход матча. Наша оборона низко села. Не было динамики.
- Не слишком поздно пошли на штурм?
- Да, чтобы обыграть соперника нужно пробежать на несколько километров больше. Нам не хватило ритма. Мы пробегали лучше, чем в первом матче, но у команды не было амбиций.
- Не опоздали ли с выходом Граховаца? Томасов же не усилил игру...
- Никто не знает, как игрок сыграет. Мне не нравится, когда человек выходит и после неудач перестает играть... После этого он уже не выходит.
- Оцените ошибки Шомко.
- Нам нужно больше динамики и амбиций. Эта была хорошая игра и показала наш реальный уровень.
- Гол в раздевалку надломил команду?
- Нельзя допускать такие голы. Мяч был наш. Надо не проигрывать в Праге или побеждать, иначе зачем играть?
- Кабананга упал во вратарской, но штрафной назначили в другую сторону...
- Судья принимает решение. Я не думаю, что Кабананга симулировал. Он упал и сразу встал, взяв мяч.
- Как будете работать в перерыве между матчами?
- Перерыв это плохо. Поищем в Чехии команды для товарищеских матчей. Если хочешь проходить дальше, нужно держать себя в тонусе.
Ранее итоги прошедшего матча подвел главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха, который в составе "Астаны" выделил пару нападающих Твумаси - Кабананга.