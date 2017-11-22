Твумаси и Кабананга - хорошие и талантливые игроки, которые усилят любой клуб - тренер "Вильярреала"

Он не видит в победе элемент удачи.
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Фото с официального сайта "Вильярреала"
Главный тренер испанского "Вильярреала" Хавьер Кальеха подвел итоги матча Лиги Европы с "Астаной", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в столице Казахстана завершилась волевой победой гостей - 2:3. У "Астаны" отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси, а у "Вильярреала" - Даниэль Раба и Седрик Бакамбу, вышедший на замену и оформивший дубль.
Видео всех голов и обзор матча
- Вы держали в голове ближайшие матч с "Севильей" в чемпионате, когда придержали Бакамбу в запасе? Или хотели выпустить его, чтобы он решил исход матч?
- Я уже не раз говорил, что он важнейший игрок. Сегодня он забил два гола. Я не держал в голове игру с "Севильей". Матч с "Астаной" был тоже важен.
- Вашей команде повезло или вы были сильнее?
- Мы приехали за победой. Вы сказали об удаче, но она приходит и уходит, а мы много работали.
- Кто достоен выхода вместе с вами?
- Я сравнивать команды не буду. У них свой футбол. И они знают, чего хотят. И оба достойны выхода в следующий круг.
-Сейчас много говорит об уходе Твумаси и Кабананги. Достойны ли повышения или есть другие игроки в "Астане", которые могли бы заиграть в Европе?
- Это очень хорошие игроки. Они талантливы. Они могут усилить любой клуб.
- Какой матч стал для вас самым сложным?
- Это первый матч. У европейских команд насыщенный график, и каждая настраивается на тяжёлую борьбу.
- Прокомментируете голы, который пропустил ваш голкипер. Первый - за шиворот, а ко второму голевому удару он оказался не готов. Проседал ваш левый фланг...
- Такие действия связаны с классом атакующих игроков соперника. Что касается фланга, то у нас есть игроки, которые могут усилить эту позицию
- Вы прервали беспроигрышную серию "Астаны". Вы знали об этом?
- "Астана" играла хорошо. Сегодня завершилась ее серия, но завтра начнется другая.
Отметим, что серия "Астаны" без поражений в еврокубках на домашнем поле составляла 17 матчей.
Игра в столице Казахстана завершилась волевой победой гостей - 2:3. У "Астаны" отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси, а у "Вильярреала" - Даниэль Раба и Седрик Бакамбу, вышедший на замену и оформивший дубль.
Видео всех голов и обзор матча
- Вы держали в голове ближайшие матч с "Севильей" в чемпионате, когда придержали Бакамбу в запасе? Или хотели выпустить его, чтобы он решил исход матч?
- Я уже не раз говорил, что он важнейший игрок. Сегодня он забил два гола. Я не держал в голове игру с "Севильей". Матч с "Астаной" был тоже важен.
- Вашей команде повезло или вы были сильнее?
- Мы приехали за победой. Вы сказали об удаче, но она приходит и уходит, а мы много работали.
- Кто достоен выхода вместе с вами?
- Я сравнивать команды не буду. У них свой футбол. И они знают, чего хотят. И оба достойны выхода в следующий круг.
-Сейчас много говорит об уходе Твумаси и Кабананги. Достойны ли повышения или есть другие игроки в "Астане", которые могли бы заиграть в Европе?
- Это очень хорошие игроки. Они талантливы. Они могут усилить любой клуб.
- Какой матч стал для вас самым сложным?
- Это первый матч. У европейских команд насыщенный график, и каждая настраивается на тяжёлую борьбу.
- Прокомментируете голы, который пропустил ваш голкипер. Первый - за шиворот, а ко второму голевому удару он оказался не готов. Проседал ваш левый фланг...
- Такие действия связаны с классом атакующих игроков соперника. Что касается фланга, то у нас есть игроки, которые могут усилить эту позицию
- Вы прервали беспроигрышную серию "Астаны". Вы знали об этом?
- "Астана" играла хорошо. Сегодня завершилась ее серия, но завтра начнется другая.
Отметим, что серия "Астаны" без поражений в еврокубках на домашнем поле составляла 17 матчей.