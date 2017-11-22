Поражение от "Вильярреала" прервало рекордную серию "Астаны" в еврокубках

Казахстанский клуб забил два гола, но проиграл.
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Футболисты "Астаны" проиграли испанскому "Вильярреалу" в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в столице Казахстана завершилась победой гостей со счетом - 2:3. У казахстанского клуба голами отметились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси.
Этот результат прервал беспроигрышную домашнюю серию "Астаны" из 17 матчей подряд в еврокубках. По иронии судьбы, она началась после поражения от того же "Вильярреала" в июле 2014 года в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
В Лиге Европы "Астана" не проигрывала дома cемь матчей. В этом сезоне были победа над израильским "Маккаби" из Тель-Авива (4:0) и ничья с чешской "Славией" (1:1). В прошлом году случились победы над белорусским БАТЭ (2:0) и кипрским АПОЭЛом (2:1), а также ничьи с греческим "Олимпиакосом" (1:1) и швейцарским "Янг Бойзом" (1:1).
В Лиге чемпионов "Астана" не проигрывает дома 11 матчей подряд, среди которых есть три матча группового раунда. Эта серия продолжается.
Отметим, что серия из 17 домашних матчей подряд без поражений в еврокубках является рекордной для казахстанских клубов.
Куда хуже "Астана" играет в гостях. Только в этом году казахстанский клуб смог одержать первые победы в квалификации Лиги чемпионов и в групповом раунде Лиги Европы.
Добавим, что "Астана" проводит свои домашние матчи на 30-тысячном стадионе "Астана Арена", на котором уложен искусственный газон последнего поколения.