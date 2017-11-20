Футболисты "Астаны" провели открытую тренировку перед последним домашним матчем в Лиге Европы

Игрой с "Вильярреалом" команда завершит выступление на "Астана Арене" в этом году.
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Футболисты "Астаны" провели предыгровую тренировку накануне последнего домашнего матча группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч пятого тура против испанского "Вильярреала" состоится на "Астана Арене" завтра, 23 ноября, в 22:00 по местному времени.
Своими мыслями о предстоящей игре перед тренировкой поделился главный тренер столичного клуба Станимир Стойлов. Также рассказал о предыгровом настроение в команде защитник Игорь Шитов.
С прогнозом букмекеров на матч "Астана" - "Вильярреал" можно ознакомиться по этой ссылке.
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