Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал"

Обе команды идут в лидерах группы.
Вчера 23:13
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Фото пресс-службы "Астаны"
23 ноября футболисты "Астаны" в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы дома встретятся с испанским "Вильярреалом", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет 23 ноября на "Астана Арене" и начнется в 23:00 по времени столицы Казахстана. На игре ожидается аншлаг.
Букмекерская компания Tennisi.kz на этот матч предлагает следующие коэффициенты: победа "Астаны" - 3.22, ничья - 3.20, а победа "Вильярреала" - 2.30.
В группе А в ночь с 23 на 24 ноября пройдет еще один матч, в котором израильский "Маккаби" из Тель-Авива примет чешскую "Славию". Коэффициент Tennisi.kz на победу хозяев в этой игре составляет 3.30, на ничью - 3.36, а на успех гостей - 2.18.
После четырех туров с восемью очками в группе лидирует "Вильярреал", который на один пункт опережает "Астану". Пять баллов - у "Славии", а один - у "Маккаби", который уже лишился шансов на выход в плей-офф.
Свои ставки на все матчи Лиги Европы и другие спортивные события вы можете сделать здесь.
Игра пройдет 23 ноября на "Астана Арене" и начнется в 23:00 по времени столицы Казахстана. На игре ожидается аншлаг.
Букмекерская компания Tennisi.kz на этот матч предлагает следующие коэффициенты: победа "Астаны" - 3.22, ничья - 3.20, а победа "Вильярреала" - 2.30.
В группе А в ночь с 23 на 24 ноября пройдет еще один матч, в котором израильский "Маккаби" из Тель-Авива примет чешскую "Славию". Коэффициент Tennisi.kz на победу хозяев в этой игре составляет 3.30, на ничью - 3.36, а на успех гостей - 2.18.
После четырех туров с восемью очками в группе лидирует "Вильярреал", который на один пункт опережает "Астану". Пять баллов - у "Славии", а один - у "Маккаби", который уже лишился шансов на выход в плей-офф.
Свои ставки на все матчи Лиги Европы и другие спортивные события вы можете сделать здесь.