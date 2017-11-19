В ФК "Астана" рассказали, какое количество болельщиков ожидают на матче Лиги Европы с "Вильярреалом"

Последний домашний матч столичного клуба в сезоне состоится 23 ноября.
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Около половины от общего количества зрительских мест на "Астана Арене" распроданы за два дня до матча столичного клуба против испанского "Вильярреала".
Как сообщили корреспонденту Vesti.kz в пресс-службе "Астаны", в последние дни всегда наблюдается ажиотаж, поэтому ожидается практически 100-процентная заполняемость. Вместимость арены составляет 30 тысяч зрителей.
"На данный момент продано около 15 000 билетов. Это практически все центральные сектора. Хорошо раскупаются и недорогие билеты. По опыту проведения предыдущих матчей планируем, что заполняемость стадиона составит около 26 тысяч человек. В последние два дня всегда наблюдается ажиотаж", - сообщили в пресс-службе "Астаны".
Напомним, матч группового этапа Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал" пройдет в столице 23 ноября и станет для казахстанского клуба, ведущего борьбу за выход в плей-офф, последним домашним в сезоне. Сейчас "Астана" имеет в своем активе семь очков и отстает от "Вильярреала", лидера группы, на один балл.
"Вильярреал" деклассирует "Астану" в предстоящем матче Лиги Европы?
Добавим, что французский комментатор и обозреватель France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье спрогнозировал ничью в этом матче, а журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес заявил, что "Астана" способна победить "Вильярреал".