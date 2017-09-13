"Астана" пропустила один гол от "Вильярреала" в первом тайме матча Лиги Европы

Игра группового раунда проходит в Испании.
Вчера 23:46
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Фото пресс-службы "Астаны"
Завершился первый тайм в матче группового раунда Лиги Европы между испнаским "Вильярреалом" и "Астаной", передает корреспондент Vesti.kz.
После 45 минут игры первого тура группы А на табло стадиона "Эстадио де ла Серамика" зафиксирован счет 1:0. Матч можно посмотреть здесь.
Единственный гол "Вильярреал" забил на 16-й минуте, а автором мяча стал итальянский нападающий Никола Сансоне.
После 45 минут игры первого тура группы А на табло стадиона "Эстадио де ла Серамика" зафиксирован счет 1:0. Матч можно посмотреть здесь.
Единственный гол "Вильярреал" забил на 16-й минуте, а автором мяча стал итальянский нападающий Никола Сансоне.