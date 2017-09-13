"Астана" пропустила один гол от "Вильярреала" в первом тайме матча Лиги Европы

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
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"Астана" пропустила один гол от "Вильярреала" в первом тайме матча Лиги Европы

Игра группового раунда проходит в Испании.

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70 Комментариев
Фото пресс-службы "Астаны"
Фото пресс-службы "Астаны"
Завершился первый тайм в матче группового раунда Лиги Европы между испнаским "Вильярреалом" и "Астаной", передает корреспондент Vesti.kz

После 45 минут игры первого тура группы А на табло стадиона "Эстадио де ла Серамика" зафиксирован счет 1:0. Матч можно посмотреть здесь

Единственный гол "Вильярреал" забил на 16-й минуте, а автором мяча стал итальянский нападающий Никола Сансоне




  Комментариев: 70
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Комментарии

 
 
*09|KeRei^KRG|09* Вчера 23:47
Статус: Профи
Рейтинг: 333
Гол не о чемский... Игра равная...
Ответить 2
 
Дмитрий Дианов Вчера 23:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 164
Начало есть
Ответить 1
 
тигр котовский Вчера 23:49
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Да не радужно но хоть Астана пытаеться забить
Ответить 2
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 23:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Как всегда пока не везет
Ответить -2
 
Нурик Амангалиев Вчера 23:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 600
Астана с каждым годом играют отлично!
Ответить 4
 
Aibat Вчера 23:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Просто подводники сами тормозят, дают нам играть, наши тупят
Ответить 2
 
тигр котовский Вчера 23:50
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Aibat,наверное так
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Вчера 23:50
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Эрич откровенно затупил
Ответить 1
 
Sanat Shalharbaev Вчера 23:50
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
АСТАНА каркыны жаман емес тек Постников болмаса бари жаксы алға.тек алға АСТАНА
Ответить 2
 
Aibat Вчера 23:50
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
В створ то мы больше попали
Ответить 3
 
Samat Assanbekov Вчера 23:51
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Неплохо выглядит Астана. Можно и на ничью замахнуться
Ответить 3
 
The Ring Вчера 23:51
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1962
Не надо мандражит когда бывает шанс. Блин, сколько шансов было. Вильяреал не космос, но и Астана тоже не мальчик для битья. Парням не хватает уверенности в себе, а так игра ниче так, можно спокойно забит гол
Ответить 3
 
123 Вчера 23:51
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2102
Эрич не спас. Муртазаев дохлый как всегда. Твумасси дерево только быстрое. Постников слабое звено.
Ответить 0
 
Бахытжан Асылбеков Вчера 23:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 981
Постников и Эрич жестко тупят, детский гол пропустили. Писец
Ответить 2
 
тигр котовский Вчера 23:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Бахытжан Асылбеков ,да глупо пропустили
Ответить 0
 
Aibat Вчера 23:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Вальяжные подводники пока от них недооценка надо было парочку заколотить
Ответить 2
 
Aibat Вчера 23:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Да расслабились и писец
Ответить 0
 
Aibat Вчера 23:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
В Глазго было жарко
Ответить 0
 
Мухали ....... Вчера 23:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
и те мешки и наши))))))а если серьезно-почему бы Астане агрессивнее не играть!!!можно же с таким Вильяреалом, явно слабее чем два года назад...Постников до аренды лучше играл, Эрич-все таки его угол был, надо было готовым быть к удару.......
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 00:02
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5954
Мухали ......., если агрессивнее, то испанцы быстро организуют контратаку, а это опасно. Смотри, какая у них точность пасов, хорошая игра на втором этаже, но и столичные не лыком шиты), молодцы, нет-нет, да создают моменты
Ответить 0
 
123 Вчера 23:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2102
Мужиков не считай себя Рибери играй проще. Дима научись ради Бога играть правой. Кабана не хватает.
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 23:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
У Астаны моменты были их надо использовать
Ответить 2
 
Aibat Сегодня 00:00
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
тигр котовский, теперь не наказали бы, вперёд Астана!
Ответить 1
 
Aibat Вчера 23:59
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Медленный Кабан лучше!
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 00:00
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Шитов , Постников одного поля ягодки.
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 00:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Каппас Жакупов,верно подметил я считаю что они вообще делают в Астане какими судьбами
Ответить 0
 
Марат Токтаев Сегодня 00:01
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 203
Астана пока держится - будем смотреть второй тайм...
Ответить 0
 
Davor Shuker Сегодня 00:01
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Забъем бетон
Ответить 0
 
Aibat Сегодня 00:03
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Хоть сегодня не стыдно в гостях.... Пока?
Ответить 0
 
123 Сегодня 00:07
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2102
Продайте это дерево Твумасси, сколько он атак загубил из за того что дриблинга вообще нет
Ответить 1
 
Aibat Сегодня 00:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
123,техники ноль и удара нет, чет стареет
Ответить 0
 
Aibat Сегодня 00:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Эрич как Мокин скидывает опасян, выбивай!
Ответить 0
 
У М Сегодня 00:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
Твумаси, в Ла Лигу тебя не возьмут с такой игрой!
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 00:09
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Рохи и Масимовича не хватает вместо Шитова с Постниковым
Ответить 0
 
Aibat Сегодня 00:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
тигр котовский,да, но роха тоже косячил с пасами назад в еврокубках
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 00:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Aibat,но Роха лучше был по сравнению с этими двумя
Ответить 0
 
Нурлан Нурлан Сегодня 00:13
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Норм играет Астана.
Ответить 0
 
Aibat Сегодня 00:17
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
По сравнению с Глазго дримтим...
Ответить 0
 
Aibat Сегодня 00:20
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Ромян опсайд
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 00:23
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Гоол молодцы отлично!
Ответить 0
 
Aibat Сегодня 00:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Гооооол
Ответить 1
 
Davor Shuker Сегодня 00:24
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Есть я говорил, красавцы
Ответить 0
 
Алимжан Мендибай Сегодня 00:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 676
Гооооол 1:1
Ответить 2
 
Sanat Shalharbaev Сегодня 00:24
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Голлллллллл
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 00:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Надеюсь судьи не нагадят да и Астана не перегорит
Ответить 0
 
Нурлан Нурлан Сегодня 00:30
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Как всегда бл... Тупые голы пропускаем
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 00:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Нурлан Нурлан,какие то глупые голы пропускают
Ответить 0
 
Алимжан Мендибай Сегодня 00:30
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 676
Астана вратарь очень слабо и также защиты
Ответить -1
 
Нурлан Нурлан Сегодня 00:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Все спать
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 00:33
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Даже так как всё перевернулось
Ответить 0
 
Алимжан Мендибай Сегодня 00:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 676
Все пора спать. Спокойной ночи. До свидания Астана
Ответить -1
 
The Ring Сегодня 00:34
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1962
Приплыли. Что за прикол? Все хором и бегают, не могут сдержать счет 18 мин.
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 00:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Теперь они спокоино будут перекатывать мяч матч сделан,Астана в пролете
Ответить 0
 
У М Сегодня 00:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
До конца, до свистка играть надо, а не стоять и смотреть как игрок упал, встал и гол забил
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 00:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Стоит Вреалу поднажать Астана пропускает
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 00:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Держите дальше Шитовых Постниковых Маевских будете дальше пролетать смысла нет глупые провалы что Стоилов вчера говорил что скажет сеичас
Ответить -1
 
Канат Дарбаев Сегодня 00:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
3:1
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 00:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Тьфу не могут достоино сыграть очки взять охх безнадега
Ответить -1
 
фархат уалиев Сегодня 00:55
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
тигр котовский, не нравится не смотри Астана достойно сыграла молодцом все
Ответить -1
 
тигр котовский Сегодня 00:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
фархат уалиев,тебе наверное нравиться поражения
Ответить 0
 
фархат уалиев Сегодня 01:03
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
тигр котовский, я горд что мой родной город представляют эти 11 футболистов и кто бы не играл и как бы не играл они показали что не так просто сыграть с КЗ, а ты лиш бы подосрать всё
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тигр котовский Сегодня 01:05
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
фархат уалиев,я разочарован провалом счёт не по игре должна быть ничья
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фархат уалиев Сегодня 01:11
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
тигр котовский, ну тогда молча ложись спать зачем писать что Астана плохо сыграла, по игре видно было что все выкладывались по полной
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тигр котовский Сегодня 01:16
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
фархат уалиев,плохо что упустили ничеику понимаешь
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Mansur Nurmukhambetov Сегодня 01:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
фархат уалиев,фархат это его мнение че прицепился?
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Davor Shuker Сегодня 00:47
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Воротарская линия очень слабая у Астаны
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Mansur Nurmukhambetov Сегодня 01:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Davor Shuker,если никакая
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Arlan Beybarys Сегодня 01:02
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1684
тупит Астана, деревянные все, особенно что-то Граховац,,Твумаси тормоз сегодня, только Бейсебеков молоток и вроде бы норма Аничич,Шомко и Логвиненко !
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фархат уалиев Сегодня 01:06
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
А кайртовские глоры хорошо знают чемпионов своей страны, смотрите как они всех по именам и фамилиям знают
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Марат Токтаев Сегодня 08:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 203
фархат уалиев,..., глор это ты, и не рыпайся - про Астану никто плохого не говорит.
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