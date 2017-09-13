Прямая трансляция матча Лиги Европы "Вильярреал" - "Астана"

Игра начнется в 23:00.
Вчера 20:56
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Игроки "Астаны". Фото с официального сайта клуба
Сегодня, 14 сентября, футболисты "Астаны" стартуют в групповом раунде Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках первого тура группы А казахстанский клуб в гостях встретится с испанским "Вильярреалом". Игра на стадионе "Эстадио де ла Серамика" начнется в 23:00 по времени Астаны.
В прямом эфире матч "Вильярреал" - "Астана" покажет телеканал KazSport, трансляция которого в интернете доступна на его официальном сайте. Ссылки на другие трансляции будут добавлены ближе к началу матча.
Ссылка №1 >>>
Ссылка №2 >>>
Отметим, что в сезоне 2014/15 "Вильярреал" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов победил "Астану" с общим счетом 7:0 (3:0, 4:0).
В другом матче группы А чешская "Славия" в Праге примет израильский "Маккаби" из Тель-Авива.
Превью к матчу "Вильярреал" - "Астана"
В рамках первого тура группы А казахстанский клуб в гостях встретится с испанским "Вильярреалом". Игра на стадионе "Эстадио де ла Серамика" начнется в 23:00 по времени Астаны.
В прямом эфире матч "Вильярреал" - "Астана" покажет телеканал KazSport, трансляция которого в интернете доступна на его официальном сайте. Ссылки на другие трансляции будут добавлены ближе к началу матча.
Ссылка №1 >>>
Ссылка №2 >>>
Отметим, что в сезоне 2014/15 "Вильярреал" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов победил "Астану" с общим счетом 7:0 (3:0, 4:0).
В другом матче группы А чешская "Славия" в Праге примет израильский "Маккаби" из Тель-Авива.
Превью к матчу "Вильярреал" - "Астана"