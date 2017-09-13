Разгром или чудо? Превью к матчу Лиги Европы "Вильярреал" - "Астана"

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Разгром или чудо? Превью к матчу Лиги Европы "Вильярреал" - "Астана"

Игра пройдет 14 сентября в Испании. Начнется в 23:00 по времени Астаны.

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16 Комментариев
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"
Сегодня, 14 сентября, "Астана" гостевым матчем против "Вильярреала" стартует в групповом этапе Лиги Европы. Предыдущие встречи команд в еврокубках заканчивались разгромом казахстанского чемпиона. И предстоящая игра должна показать, стали ли футболисты Станимира Стойлова сильнее с того момента. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Команды играли между собой на стадии раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2014/15. Тогда астанчане проиграли испанцам с общим счетом 0:7 (0:3 дома, 0:4 на выезде).

Испанский клуб уступил в трех из последних пяти еврокубковых матчей на своем поле. В свою очередь "Астана" выиграла лишь одну из последних 16 еврокубковых игр на выезде  - у юрмальского "Спартака" (1:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2017/2018. 


 
"Астана" одна из десяти команд, попавшие в групповой этап Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов. Кроме нее также в этот турнир перешли "Стяуа", "Хапоэль" (Беэр-Шева), "Хоффенхайм", "Истанбул Башакшехир", "Копенгаген", "Ницца", "Риека", "Славия" (Прага), "Янг Бойз".

В групповом этапе Лиги Европы сыграют представители 29 стран, самый длинный путь в первом туре совершила "Астана" - 5500 километров в Вильярреал.

"Вильярреал" входит в пул команд, проводящих наибольшее количество выступлений на групповом этапе Лиги Европы - шесть раз. Также "подводники" в свое время набирали наибольшее количество очков на групповом этапе еще с момента Кубка УЕФА - 72 балла. Больше них очков набирал только "Тоттенхэм" (88). При этом у "Вильярреала" больше всего выходов из группы - пять раз.

"Астана" к матчу с "Вильярреалом" подходит с 9-матчевой победной серией в чемпионате. Причем в последних семи турах не пропускала. Плюс удержала лидерство в премьер-лиге. 

"Вильярреал" в Ла Лиге имеет только одну победу в трех играх. И благодаря трем набранным очкам в последней встрече с "Бетисом" (3:1) с предпоследнего 19-го места в таблице поднялся на 13-е. 



Трансферы клубов перед групповым этапом Лиги Европы

"Астана"
Пришли: Ласло Кляйнхайслер ("Вердер", аренда), Марин Томасов ("Риека", аренда), Абылайхан Дуйсен ("Спартак", Юрмала), Берик Шаихов ("Окжетпес")
Ушли: Неманья Максимович ("Валенсия"), Рохер Каньяс ("Ордабасы"), Аздрен Лулаку ("Тобол", аренда), Дидар Жалмукан ("Тобол", аренда), Геворг Наджарян ("Шахтер", Караганда, аренда), Абай Жунусов ("Актобе", аренда).

"Вильяреал"
Пришли: Энес Юнал ("Манчестер Сити"), Андрес Фернандес ("Порту", выкуплен после аренды), Рубен Семеду ("Спортинг"), Карлос Бакка ("Милан")
Ушли: Адриан Лопес ("Порту"), Хосе Анхель ("Порту"), Рафаэль Борре ("Атлетико"), Жонатан дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлэкси"), Роберто Сольдадо ("Фенербахче"), Альфред Н'Диай ("Вулверхэмптон", аренда). 

Игру обслужит сербская бригада судей во главе с Срджаном Йовановичем. В этом году он работал в на двух матчах финальной стадии юношеского чемпионата Европы-2017: Грузия - Швеция и Голландия - Болгария. Также Йованович в текущем сезоне успел отработать два матча квалификации еврокубков: в Лиге чемпионов "Сартмедия" - "Карабах" и в Лиге Европы "Маритиму" - "Ботев". Помогать ему будут Урош Стойкович и Милан Михайлович. Дополнительные ассистенты судьи - Лазар Лукич и Зоран Широки. Резервный судья - Боян Банович.

Напомним, что матч первого тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" - "Астана" пройдет 14 сентября в Испании. Начало - в 23:00 по времени Астаны.

Фото: ФК "Астана" (1), Eachgoal.com (2). 
  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 18:14
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Верим
Ответить 0
 
Zhum Вчера 19:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1272
Mansur Nurmukhambetov ,Будем надеяться.
Ответить 0
 
Руся Махамбетов Вчера 18:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1084
Если будет разгром не удивлюсь
Ответить -1
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 18:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Руся Махамбетов,ну и фиг с ним пусть учаться
Ответить 0
 
Абдрахман Тогызбаев Вчера 18:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
Удачи
Ответить 0
 
Руслан Россонери Вчера 18:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 222
Однозначно,проиграют.Астана на выезде никакая.Испанцы забьют больше 2 мячей.☆☆☆
Ответить 0
 
Arlan Beybarys Вчера 18:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1684
Пусть хотя будет разгром, но главное-Игра! Без косяков.А разгромы были недавно даже у Ювентуса ,Андерлехта и драного селтика.
Ответить 1
 
есенгали уринов Вчера 18:55
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 260
Чудо
Ответить 0
 
Ерлан Вчера 19:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 174
3-0 хозяева
Ответить -1
 
Ahiless Вчера 19:21
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
2 или 3-0 вероятнее всего
Ответить -1
 
Zhum Вчера 19:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1272
Игра обещает быть жаркой. а вдруг да выиграют. Без Кабанчика будет полегче,тот в еврокубках теряется.Гарцует только в середине.Самоотдача,да и настрой боевой,все таки первый матч группы в этом году.Лишь бы защита не потерялась,вот что опасно.
Ответить 0
 
Димьян Демидов Вчера 20:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 213
Как бы не было,Астане удачи
Ответить 0
 
ArmanOFF Вчера 20:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 151
Игру будут показывать на канале МАТЧ! Наш спорт
Ответить 0
 
Марат Токтаев Вчера 20:21
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 203
Дождемся игры 23.00 - а там видно будет.
Ответить 0
 
Aibat Вчера 20:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Вперед за вами Казахстан! Не прижимайтесь!
Ответить 0
 
Arlan Beybarys Сегодня 09:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1684
Разгрома нет.И чуда тоже нет.Астана мандражка.
Ответить 0
 