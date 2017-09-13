Разгром или чудо? Превью к матчу Лиги Европы "Вильярреал" - "Астана"

Игра пройдет 14 сентября в Испании. Начнется в 23:00 по времени Астаны.
Вчера 18:03
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Фото с сайта ФК "Астана"
Сегодня, 14 сентября, "Астана" гостевым матчем против "Вильярреала" стартует в групповом этапе Лиги Европы. Предыдущие встречи команд в еврокубках заканчивались разгромом казахстанского чемпиона. И предстоящая игра должна показать, стали ли футболисты Станимира Стойлова сильнее с того момента. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Команды играли между собой на стадии раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2014/15. Тогда астанчане проиграли испанцам с общим счетом 0:7 (0:3 дома, 0:4 на выезде).
Испанский клуб уступил в трех из последних пяти еврокубковых матчей на своем поле. В свою очередь "Астана" выиграла лишь одну из последних 16 еврокубковых игр на выезде - у юрмальского "Спартака" (1:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2017/2018.
"Астана" одна из десяти команд, попавшие в групповой этап Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов. Кроме нее также в этот турнир перешли "Стяуа", "Хапоэль" (Беэр-Шева), "Хоффенхайм", "Истанбул Башакшехир", "Копенгаген", "Ницца", "Риека", "Славия" (Прага), "Янг Бойз".
В групповом этапе Лиги Европы сыграют представители 29 стран, самый длинный путь в первом туре совершила "Астана" - 5500 километров в Вильярреал.
"Вильярреал" входит в пул команд, проводящих наибольшее количество выступлений на групповом этапе Лиги Европы - шесть раз. Также "подводники" в свое время набирали наибольшее количество очков на групповом этапе еще с момента Кубка УЕФА - 72 балла. Больше них очков набирал только "Тоттенхэм" (88). При этом у "Вильярреала" больше всего выходов из группы - пять раз.
"Астана" к матчу с "Вильярреалом" подходит с 9-матчевой победной серией в чемпионате. Причем в последних семи турах не пропускала. Плюс удержала лидерство в премьер-лиге.
"Вильярреал" в Ла Лиге имеет только одну победу в трех играх. И благодаря трем набранным очкам в последней встрече с "Бетисом" (3:1) с предпоследнего 19-го места в таблице поднялся на 13-е.
Трансферы клубов перед групповым этапом Лиги Европы
"Астана"
Пришли: Ласло Кляйнхайслер ("Вердер", аренда), Марин Томасов ("Риека", аренда), Абылайхан Дуйсен ("Спартак", Юрмала), Берик Шаихов ("Окжетпес")
Ушли: Неманья Максимович ("Валенсия"), Рохер Каньяс ("Ордабасы"), Аздрен Лулаку ("Тобол", аренда), Дидар Жалмукан ("Тобол", аренда), Геворг Наджарян ("Шахтер", Караганда, аренда), Абай Жунусов ("Актобе", аренда).
"Вильяреал"
Пришли: Энес Юнал ("Манчестер Сити"), Андрес Фернандес ("Порту", выкуплен после аренды), Рубен Семеду ("Спортинг"), Карлос Бакка ("Милан")
Ушли: Адриан Лопес ("Порту"), Хосе Анхель ("Порту"), Рафаэль Борре ("Атлетико"), Жонатан дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлэкси"), Роберто Сольдадо ("Фенербахче"), Альфред Н'Диай ("Вулверхэмптон", аренда).
Игру обслужит сербская бригада судей во главе с Срджаном Йовановичем. В этом году он работал в на двух матчах финальной стадии юношеского чемпионата Европы-2017: Грузия - Швеция и Голландия - Болгария. Также Йованович в текущем сезоне успел отработать два матча квалификации еврокубков: в Лиге чемпионов "Сартмедия" - "Карабах" и в Лиге Европы "Маритиму" - "Ботев". Помогать ему будут Урош Стойкович и Милан Михайлович. Дополнительные ассистенты судьи - Лазар Лукич и Зоран Широки. Резервный судья - Боян Банович.
Напомним, что матч первого тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" - "Астана" пройдет 14 сентября в Испании. Начало - в 23:00 по времени Астаны.
Фото: ФК "Астана" (1), Eachgoal.com (2).
Команды играли между собой на стадии раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2014/15. Тогда астанчане проиграли испанцам с общим счетом 0:7 (0:3 дома, 0:4 на выезде).
Испанский клуб уступил в трех из последних пяти еврокубковых матчей на своем поле. В свою очередь "Астана" выиграла лишь одну из последних 16 еврокубковых игр на выезде - у юрмальского "Спартака" (1:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2017/2018.
"Астана" одна из десяти команд, попавшие в групповой этап Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов. Кроме нее также в этот турнир перешли "Стяуа", "Хапоэль" (Беэр-Шева), "Хоффенхайм", "Истанбул Башакшехир", "Копенгаген", "Ницца", "Риека", "Славия" (Прага), "Янг Бойз".
В групповом этапе Лиги Европы сыграют представители 29 стран, самый длинный путь в первом туре совершила "Астана" - 5500 километров в Вильярреал.
"Вильярреал" входит в пул команд, проводящих наибольшее количество выступлений на групповом этапе Лиги Европы - шесть раз. Также "подводники" в свое время набирали наибольшее количество очков на групповом этапе еще с момента Кубка УЕФА - 72 балла. Больше них очков набирал только "Тоттенхэм" (88). При этом у "Вильярреала" больше всего выходов из группы - пять раз.
"Астана" к матчу с "Вильярреалом" подходит с 9-матчевой победной серией в чемпионате. Причем в последних семи турах не пропускала. Плюс удержала лидерство в премьер-лиге.
"Вильярреал" в Ла Лиге имеет только одну победу в трех играх. И благодаря трем набранным очкам в последней встрече с "Бетисом" (3:1) с предпоследнего 19-го места в таблице поднялся на 13-е.
Трансферы клубов перед групповым этапом Лиги Европы
"Астана"
Пришли: Ласло Кляйнхайслер ("Вердер", аренда), Марин Томасов ("Риека", аренда), Абылайхан Дуйсен ("Спартак", Юрмала), Берик Шаихов ("Окжетпес")
Ушли: Неманья Максимович ("Валенсия"), Рохер Каньяс ("Ордабасы"), Аздрен Лулаку ("Тобол", аренда), Дидар Жалмукан ("Тобол", аренда), Геворг Наджарян ("Шахтер", Караганда, аренда), Абай Жунусов ("Актобе", аренда).
"Вильяреал"
Пришли: Энес Юнал ("Манчестер Сити"), Андрес Фернандес ("Порту", выкуплен после аренды), Рубен Семеду ("Спортинг"), Карлос Бакка ("Милан")
Ушли: Адриан Лопес ("Порту"), Хосе Анхель ("Порту"), Рафаэль Борре ("Атлетико"), Жонатан дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлэкси"), Роберто Сольдадо ("Фенербахче"), Альфред Н'Диай ("Вулверхэмптон", аренда).
Игру обслужит сербская бригада судей во главе с Срджаном Йовановичем. В этом году он работал в на двух матчах финальной стадии юношеского чемпионата Европы-2017: Грузия - Швеция и Голландия - Болгария. Также Йованович в текущем сезоне успел отработать два матча квалификации еврокубков: в Лиге чемпионов "Сартмедия" - "Карабах" и в Лиге Европы "Маритиму" - "Ботев". Помогать ему будут Урош Стойкович и Милан Михайлович. Дополнительные ассистенты судьи - Лазар Лукич и Зоран Широки. Резервный судья - Боян Банович.
Напомним, что матч первого тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" - "Астана" пройдет 14 сентября в Испании. Начало - в 23:00 по времени Астаны.
Фото: ФК "Астана" (1), Eachgoal.com (2).