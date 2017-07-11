"Иртыш" играет вничью с "Црвеной Звездой" после первого тайма матча Лиги Европы

Матч проходит в Павлодаре.
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Капитан "Иртыша" Давид Лория. Фото пресс-службы клуба
Завершился первый тайм в матче "Иртыша" с сербской "Црвеной Звездой" в рамках второго раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Первая игра между командами проходит в Павлодаре. После 45 минут встречи счет пока не открыт - 0:0. Посмотреть ее можно здесь.
Стоит отметить, что стопроцентных моментов не было ни у "Иртыша", ни у "Црвены Звезды". При этом павлодарцы нанесли шесть ударов по воротам, а сербы - семь, но гости попали в створ два раза против нуля у хозяев.
В первом тайме румынский арбитр Мариус Аврам показал две желтые карточки, и обе они достались игрокам "Црвены Звезды". На 16-й минуте был предупрежден хавбек Славолюб Срнич, а на 36-й - защитник Филип Стойкович.
Смотреть матч "Иртыш" - "Црвена Звезда" >>>
Первая игра между командами проходит в Павлодаре. После 45 минут встречи счет пока не открыт - 0:0. Посмотреть ее можно здесь.
Стоит отметить, что стопроцентных моментов не было ни у "Иртыша", ни у "Црвены Звезды". При этом павлодарцы нанесли шесть ударов по воротам, а сербы - семь, но гости попали в створ два раза против нуля у хозяев.
В первом тайме румынский арбитр Мариус Аврам показал две желтые карточки, и обе они достались игрокам "Црвены Звезды". На 16-й минуте был предупрежден хавбек Славолюб Срнич, а на 36-й - защитник Филип Стойкович.
Смотреть матч "Иртыш" - "Црвена Звезда" >>>