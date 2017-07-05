Видеообзоры ответных матчей "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" в первом раунде Лиги Европы

Алматинцы и павлодарцы прошли в следующий круг.
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Фото пресс-службы "Иртыша"
Представляем вашему вниманию обзоры ответных матчей первого раунда квалификации Лиги Европы с участием "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы".
Алматинский клуб в Литве одержал волевую победу над "Атлантасом" - 2:1. Голы на свой счет записали Иво Иличевич (с пенальти) и Жерар Гоу. Первая игра завершилась победой "Кайрата" со счетом 6:0.
"Иртыш" в Болгарии обыграл "Дунав" - 2:0. Голы на свой счет записали Марио Маслач и Аслан Дарабаев. По сумме двух встреч счет - 3:0 в пользу павлодарцев.
В Алматы "Ордабасы" сыграл вничью с боснийским "Широки Бриегом" - 0:0. В первом матче боснийцы победили со счетом 2:0 и теперь сыграют с шотландским "Абердином", а шымкентцы в третий раз подряд вылетают из Лиги Европы.
Алматинский клуб в Литве одержал волевую победу над "Атлантасом" - 2:1. Голы на свой счет записали Иво Иличевич (с пенальти) и Жерар Гоу. Первая игра завершилась победой "Кайрата" со счетом 6:0.
"Иртыш" в Болгарии обыграл "Дунав" - 2:0. Голы на свой счет записали Марио Маслач и Аслан Дарабаев. По сумме двух встреч счет - 3:0 в пользу павлодарцев.
В Алматы "Ордабасы" сыграл вничью с боснийским "Широки Бриегом" - 0:0. В первом матче боснийцы победили со счетом 2:0 и теперь сыграют с шотландским "Абердином", а шымкентцы в третий раз подряд вылетают из Лиги Европы.