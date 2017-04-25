Девушка недели. Фехтовальщица Дарья Каменева

Спорт она совмещает с учебой на маркетолога.
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Дарья Каменева. Фото из личного архива
Vesti.kz продолжают знакомить вас с самыми красивыми спортсменками страны. На этой неделе героиней рубрики "Девушка недели" стала фехтовальщица Дарья Каменева.
17-летняя Каменева является лидером сборной Алматы. Фехтованием она занимается с 10 лет, однако два года назад оставила спорт. Недавно Каменева вернулась к тренировкам и приняла участие в чемпионате страны. Сейчас является кандидатом в мастера спорта.
Параллельно со спортом Каменева учится в колледже на маркетолога.
Рубрика "Девушка недели" будет выходить каждую пятницу, а в конце месяца мы будем подводить итоги. "Девушкой месяца" станет спортсменка, материал о которой за сутки наберет больше всего просмотров. В конце месяца на Vesti.kz будет выходить большое интервью с победительницей.
Предыдущие выпуски:
Девушка недели. Легкоатлетка Элина Михина
Девушка недели. Футболистка Юлия Мясникова
Кикбоксер Юлия Минаева
Фигуристка Айза Мамбекова
В материале использованы фото со страниц Каменевой в соцсетях
17-летняя Каменева является лидером сборной Алматы. Фехтованием она занимается с 10 лет, однако два года назад оставила спорт. Недавно Каменева вернулась к тренировкам и приняла участие в чемпионате страны. Сейчас является кандидатом в мастера спорта.
Параллельно со спортом Каменева учится в колледже на маркетолога.
Рубрика "Девушка недели" будет выходить каждую пятницу, а в конце месяца мы будем подводить итоги. "Девушкой месяца" станет спортсменка, материал о которой за сутки наберет больше всего просмотров. В конце месяца на Vesti.kz будет выходить большое интервью с победительницей.
Предыдущие выпуски:
Девушка недели. Легкоатлетка Элина Михина
Девушка недели. Футболистка Юлия Мясникова
Кикбоксер Юлия Минаева
Фигуристка Айза Мамбекова
В материале использованы фото со страниц Каменевой в соцсетях