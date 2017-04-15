Девушка недели. Футболистка Юлия Мясникова

Она играет за сборную Казахстана.
14 апреля 17:31
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Юлия Мясникова. Фото из личного архива
Vesti.kz продолжают знакомить вас с самыми красивыми спортсменками страны. На этой неделе героиней рубрики "Девушка недели" стала полузащитница сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова.
Ее точный удар принес ничью в матче со сборной Латвии. Этот результат вместе с победами над Эстонией и Грузией позволил завоевать путевку в основной раунд отбора на чемпионат мира-2019 среди женщин.
23-летняя Мясникова родом из Караганды. Карьеру она начинала в родном "Шахтере", а последние несколько сезонов выступает за "БИИК-Казыгурт", который является действующим чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне вместе с шымкентским клубом Мясникова пробилась в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, где команда уступила французскому ПСЖ.
Рубрика "Девушка недели" будет выходить каждую пятницу, а в конце месяца мы будем подводить итоги. "Девушкой месяца" станет спортсменка, материал о которой за сутки наберет больше всего просмотров. В конце месяца на Vesti.kz будет выходить большое интервью с победительницей.
Предыдущие выпуски:
Кикбоксер Юлия Минаева
Фигуристка Айза Мамбекова
В материале использованы фото с личной страницы Мясниковой в соцсетях
Ее точный удар принес ничью в матче со сборной Латвии. Этот результат вместе с победами над Эстонией и Грузией позволил завоевать путевку в основной раунд отбора на чемпионат мира-2019 среди женщин.
23-летняя Мясникова родом из Караганды. Карьеру она начинала в родном "Шахтере", а последние несколько сезонов выступает за "БИИК-Казыгурт", который является действующим чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне вместе с шымкентским клубом Мясникова пробилась в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, где команда уступила французскому ПСЖ.
Рубрика "Девушка недели" будет выходить каждую пятницу, а в конце месяца мы будем подводить итоги. "Девушкой месяца" станет спортсменка, материал о которой за сутки наберет больше всего просмотров. В конце месяца на Vesti.kz будет выходить большое интервью с победительницей.
Предыдущие выпуски:
Кикбоксер Юлия Минаева
Фигуристка Айза Мамбекова
В материале использованы фото с личной страницы Мясниковой в соцсетях