Девушка недели. Легкоатлетка Элина Михина

Летом 2016 года она выступала на Олимпиаде.
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Элина Михина. Фотографии из личного архива
Vesti.kz продолжают знакомить вас с самыми красивыми спортсменками страны. На этой неделе героиней рубрики "Девушка недели" стала легкоатлетка Элина Михина.
22-летняя Михина считается надеждой казахстанской легкой атлетики. Спортсменка родом из Восточного Казахстана. Она специализируется в дисциплине длинный спринт на 200 и 400 метров. Первую свою значительную международную награду Михина выиграла еще в 15 лет, когда в 2009 году завоевала "серебро" на Азиатских юношеских играх в Сингапуре.
В 2016 году Михина сумела пробиться на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. По итогам азиатского рейтинга в беге на 400 метров она заняла четвертое место. При этом ей удалось установить личный рекорд, пробежав дистанцию за 52,09 секунды.
Рубрика "Девушка недели" будет выходить каждую пятницу, а в конце месяца мы будем подводить итоги. "Девушкой месяца" станет спортсменка, материал о которой за сутки наберет больше всего просмотров. В конце месяца на Vesti.kz будет выходить большое интервью с победительницей.
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Девушка недели. Футболистка Юлия Мясникова
Кикбоксер Юлия Минаева
Фигуристка Айза Мамбекова
В материале использованы фото со страниц Михиной в соцсетях.
22-летняя Михина считается надеждой казахстанской легкой атлетики. Спортсменка родом из Восточного Казахстана. Она специализируется в дисциплине длинный спринт на 200 и 400 метров. Первую свою значительную международную награду Михина выиграла еще в 15 лет, когда в 2009 году завоевала "серебро" на Азиатских юношеских играх в Сингапуре.
В 2016 году Михина сумела пробиться на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. По итогам азиатского рейтинга в беге на 400 метров она заняла четвертое место. При этом ей удалось установить личный рекорд, пробежав дистанцию за 52,09 секунды.
Рубрика "Девушка недели" будет выходить каждую пятницу, а в конце месяца мы будем подводить итоги. "Девушкой месяца" станет спортсменка, материал о которой за сутки наберет больше всего просмотров. В конце месяца на Vesti.kz будет выходить большое интервью с победительницей.
Предыдущие выпуски:
Девушка недели. Футболистка Юлия Мясникова
Кикбоксер Юлия Минаева
Фигуристка Айза Мамбекова
В материале использованы фото со страниц Михиной в соцсетях.