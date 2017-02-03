Шарипова обошла Роузи и Тейт в рейтинге самых сексуальных девушек в мире единоборств

В него также вошли Янькова и Ванзант.
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Российское издание AllFight.ru составило свой рейтинг самых сексуальных девушек из мира единоборств.
Его возглавила казахстанская девушка-боксер Фируза Шарипова (2-1, 1 КО), которая опередила сразу четырех бойцов из мира MMA.
"22-летняя Шарипова за совсем короткий промежуток времени успела стать настоящей сенсацией. Она является неоднократной чемпионкой Казахстана и призеркой чемпионата Азии. Перейдя в профи, она стремительно идет к званию чемпионки мира.
Своей красотой Фируза бьет точно не слабее, чем кулаками. Про нее уже пишут мировые СМИ, называя ее Марией Шараповой из мира бокса. Совсем недавно она получила титул самой сексуальной спортсменки Казахстана и стала кандидатом на роль в "Игре престолов". То ли еще будет!" - восхищается AllFight.ru.
Второе место в рейтинге заняла 22-летняя американка Пейдж Ванзант из UFС.
Третьей стала американка Миша Тейт, которая в ноябре 2016 года завершила карьеру в UFC после второго подряд поражения.
Четвертое место портал отдал экс-чемпионке UFC американке Ронде Роузи, чья карьера находится вопросом из-за двух подряд поражений.
Пятой стала россиянка Анастасия Янькова, выступающая в промоушене Bellator.
В материале использованы фотографии из личного архива Шариповой (1-3), Men's Health (11) и с сайтов mmaboxing.ru (4-6), mmaboi.ru (8,10), bleacherreport.com (7,9), sportbox.ru (10)
Его возглавила казахстанская девушка-боксер Фируза Шарипова (2-1, 1 КО), которая опередила сразу четырех бойцов из мира MMA.
"22-летняя Шарипова за совсем короткий промежуток времени успела стать настоящей сенсацией. Она является неоднократной чемпионкой Казахстана и призеркой чемпионата Азии. Перейдя в профи, она стремительно идет к званию чемпионки мира.
Своей красотой Фируза бьет точно не слабее, чем кулаками. Про нее уже пишут мировые СМИ, называя ее Марией Шараповой из мира бокса. Совсем недавно она получила титул самой сексуальной спортсменки Казахстана и стала кандидатом на роль в "Игре престолов". То ли еще будет!" - восхищается AllFight.ru.
Второе место в рейтинге заняла 22-летняя американка Пейдж Ванзант из UFС.
Третьей стала американка Миша Тейт, которая в ноябре 2016 года завершила карьеру в UFC после второго подряд поражения.
Четвертое место портал отдал экс-чемпионке UFC американке Ронде Роузи, чья карьера находится вопросом из-за двух подряд поражений.
Пятой стала россиянка Анастасия Янькова, выступающая в промоушене Bellator.
В материале использованы фотографии из личного архива Шариповой (1-3), Men's Health (11) и с сайтов mmaboxing.ru (4-6), mmaboi.ru (8,10), bleacherreport.com (7,9), sportbox.ru (10)