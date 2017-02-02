Тренер Майка Тайсона сделал предложение Фирузе Шариповой

Бадди МакГирт ждет казахстанку в США.
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Американский тренер Бадди МакГирт, известный по работе с Майком Тайсоном и Артуро Гатти, предложил сотрудничество 22-летней казахстанке Фирузе Шариповой для того, чтобы помочь последней стать чемпионкой мира в профессиональном боксе.
"Я думаю, что у нее действительно хороший уровень.Она хорошо дерется для молодой девушки. И это отлично для женского бокса здесь, в США. У нее отличные бойцовские возможности для того, чтобы продолжить учиться и стать чемпионкой мира.
Здесь много различного бокса, разница в стилях, она сможет все увидеть здесь, что сделает ее лучшим бойцом в подготовке к званию чемпионки мира.
Я скажу ей - приезжай тяжело трудиться, я поработаю с тобой, когда ты прибудешь в США, что позволит тебе стать чемпионкой мира", - сказал МакГирт.