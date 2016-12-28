Серена Уильямс объявила о предстоящей свадьбе с интернет-предпринимателем

Состояние жениха оценивается в шесть миллионов долларов.
Сегодня 09:16
1 Комментариев
Ссылки по теме:
- Серена Уильямс впервые за три года завершит сезон не на первом месте рейтинга WTA
- Белорусская теннисистка Виктория Азаренко родила сына
- Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры в 29 лет
Серена Уильямс и Алексис Оганян. Коллаж centrictv.com
Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном, передает "Р-Спорт".
Об этом событии 35-летняя спортсменка сообщила в социальной сети Reddit. Интересно, что одним из основателей сайта является Оганян. Дата свадьбы пары, которая встречается с осени 2015 года, пока не уточняется.
"Он произнес четыре слова, и я сказала "Да", - написала Уильямс и прикрепила картинку, на которой ее возлюбленный протягивает ей кольцо. В комментарии к сообщению Оганян написал: "и сделала меня самым счастливым человеком на свете".
33-летний Оганян - американский предприниматель, активист и инвестор, автор книг и радиопередач. Он родился в Нью-Йорке, живет в Сан-Франциско и является выпускником Университета Вирджинии. Ранее Оганян неоднократно входил в рейтинги самых перспективных мировых деятелей и предпринимателей. Американские СМИ оценивают его состояние в сумму примерно шесть миллионов долларов.
В своей карьере Уильямс четырежды выигрывала Олимпиаду и 14 раз побеждала на турнирах "Большого шлема". Сейчас американка занимает второе место в рейтинге WTA.
Об этом событии 35-летняя спортсменка сообщила в социальной сети Reddit. Интересно, что одним из основателей сайта является Оганян. Дата свадьбы пары, которая встречается с осени 2015 года, пока не уточняется.
"Он произнес четыре слова, и я сказала "Да", - написала Уильямс и прикрепила картинку, на которой ее возлюбленный протягивает ей кольцо. В комментарии к сообщению Оганян написал: "и сделала меня самым счастливым человеком на свете".
33-летний Оганян - американский предприниматель, активист и инвестор, автор книг и радиопередач. Он родился в Нью-Йорке, живет в Сан-Франциско и является выпускником Университета Вирджинии. Ранее Оганян неоднократно входил в рейтинги самых перспективных мировых деятелей и предпринимателей. Американские СМИ оценивают его состояние в сумму примерно шесть миллионов долларов.
В своей карьере Уильямс четырежды выигрывала Олимпиаду и 14 раз побеждала на турнирах "Большого шлема". Сейчас американка занимает второе место в рейтинге WTA.