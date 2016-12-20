Белорусская теннисистка Виктория Азаренко родила сына

Из-за беременности 27-летняя теннисистка не выходила на корт с мая.

Today I had my hardest fight and my very best victory! Our son was born healthy and happy! So thankful and blessed! Thank you Фото опубликовано Victoria Azarenka (@vichka35) Дек 19 2016 в 6:10 PST

Экс-первая ракетка мира белорускародила сына. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram."Сегодня у меня был самый сложный бой и самая лучшая победа! Наш сын родился здоровым и счастливым", - написала Азаренко.О своей первой беременности Азаренко сообщила 15 июля, отметив, что роды должны состояться в конце этого года. Из-за беременности 27-летняя теннисистка не выходила на корт с мая, когда снялась в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.Азаренко дважды становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде (в 2012 и 2013 годах). Также она выигрывала Открытый чемпионат США в миксте в паре с белорусом Максимом Мирным (2007) и Открытый чемпионат Франции в паре с американцем Бобом Брайаном (2008). Кроме того, она является чемпионкой Олимпийских игр-2012 в миксте (с Мирным) и бронзовой медалисткой в одиночном разряде.