Белорусская теннисистка Виктория Азаренко родила сына

Из-за беременности 27-летняя теннисистка не выходила на корт с мая.
20 декабря 11:16
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Фото с сайта Women's Tennis Blog
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко родила сына. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"Сегодня у меня был самый сложный бой и самая лучшая победа! Наш сын родился здоровым и счастливым", - написала Азаренко.
О своей первой беременности Азаренко сообщила 15 июля, отметив, что роды должны состояться в конце этого года. Из-за беременности 27-летняя теннисистка не выходила на корт с мая, когда снялась в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.
Азаренко дважды становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде (в 2012 и 2013 годах). Также она выигрывала Открытый чемпионат США в миксте в паре с белорусом Максимом Мирным (2007) и Открытый чемпионат Франции в паре с американцем Бобом Брайаном (2008). Кроме того, она является чемпионкой Олимпийских игр-2012 в миксте (с Мирным) и бронзовой медалисткой в одиночном разряде.
"Сегодня у меня был самый сложный бой и самая лучшая победа! Наш сын родился здоровым и счастливым", - написала Азаренко.
О своей первой беременности Азаренко сообщила 15 июля, отметив, что роды должны состояться в конце этого года. Из-за беременности 27-летняя теннисистка не выходила на корт с мая, когда снялась в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.
Азаренко дважды становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде (в 2012 и 2013 годах). Также она выигрывала Открытый чемпионат США в миксте в паре с белорусом Максимом Мирным (2007) и Открытый чемпионат Франции в паре с американцем Бобом Брайаном (2008). Кроме того, она является чемпионкой Олимпийских игр-2012 в миксте (с Мирным) и бронзовой медалисткой в одиночном разряде.