Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры в 29 лет

Летом сербская теннисистка вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера.
Сегодня 08:36
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Фото с сайта abc.net.au
Бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры.
О своем решении 29-летняя теннисистка сообщила в видеообращении на своей странице в Facebook. В сентябре она досрочно завершила сезон, отметив, что не может играть в полную силу из-за рецидивов травмы запястья и необходимости операции на пальце ноги.
"Я приняла решение завершить профессиональную карьеру. Это было трудное решение, но в то же время есть и много поводов для радости. Я мечтала стать теннисисткой с пяти лет, и мне это удалось. Я была первой ракеткой мира, выигрывала "Ролан Гаррос", выиграла 15 турниров WTA, сыграла столько запоминающихся матчей. Довольно неплохо для девчонки из Сербии", - сказала Иванович.
"В последнее время меня преследовали травмы, а я хотела бы выступать только на 100 процентов возможностей. К сожалению, это я больше не могу делать, так что пришло время двигаться дальше. Я стану послом спорта и здорового образа жизни, также хотела бы попробовать себя в бизнесе, в области красоты и моды. Также у меня будет больше времени для своей работы в UNICEF", - добавила теннисистка.
В июле Иванович вышла замуж за бывшего капитана сборной Германии по футболу Бастиана Швайнштайгера. Пара находится в отношениях с 2014 года.
28-летняя Иванович - победительница "Ролан Гаррос" 2008 года. В том же году она поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
О своем решении 29-летняя теннисистка сообщила в видеообращении на своей странице в Facebook. В сентябре она досрочно завершила сезон, отметив, что не может играть в полную силу из-за рецидивов травмы запястья и необходимости операции на пальце ноги.
"Я приняла решение завершить профессиональную карьеру. Это было трудное решение, но в то же время есть и много поводов для радости. Я мечтала стать теннисисткой с пяти лет, и мне это удалось. Я была первой ракеткой мира, выигрывала "Ролан Гаррос", выиграла 15 турниров WTA, сыграла столько запоминающихся матчей. Довольно неплохо для девчонки из Сербии", - сказала Иванович.
"В последнее время меня преследовали травмы, а я хотела бы выступать только на 100 процентов возможностей. К сожалению, это я больше не могу делать, так что пришло время двигаться дальше. Я стану послом спорта и здорового образа жизни, также хотела бы попробовать себя в бизнесе, в области красоты и моды. Также у меня будет больше времени для своей работы в UNICEF", - добавила теннисистка.
В июле Иванович вышла замуж за бывшего капитана сборной Германии по футболу Бастиана Швайнштайгера. Пара находится в отношениях с 2014 года.
28-летняя Иванович - победительница "Ролан Гаррос" 2008 года. В том же году она поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).