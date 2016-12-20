Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры в 29 лет

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры в 29 лет

Летом сербская теннисистка вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера.

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Фото с сайта abc.net.au
Фото с сайта abc.net.au
Бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры.

О своем решении 29-летняя теннисистка сообщила в видеообращении на своей странице в Facebook. В сентябре она досрочно завершила сезон, отметив, что не может играть в полную силу из-за рецидивов травмы запястья и необходимости операции на пальце ноги.

"Я приняла решение завершить профессиональную карьеру. Это было трудное решение, но в то же время есть и много поводов для радости. Я мечтала стать теннисисткой с пяти лет, и мне это удалось. Я была первой ракеткой мира, выигрывала "Ролан Гаррос", выиграла 15 турниров WTA, сыграла столько запоминающихся матчей. Довольно неплохо для девчонки из Сербии", - сказала Иванович.

"В последнее время меня преследовали травмы, а я хотела бы выступать только на 100 процентов возможностей. К сожалению, это я больше не могу делать, так что пришло время двигаться дальше. Я стану послом спорта и здорового образа жизни, также хотела бы попробовать себя в бизнесе, в области красоты и моды. Также у меня будет больше времени для своей работы в UNICEF", - добавила теннисистка.

В июле Иванович вышла замуж за бывшего капитана сборной Германии по футболу Бастиана Швайнштайгера. Пара находится в отношениях с 2014 года.

28-летняя Иванович - победительница "Ролан Гаррос" 2008 года. В том же году она поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Просмотров: 1094  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Мухамбет Имангазиев Сегодня 08:48
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