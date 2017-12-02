Команда экс-футболиста "Астаны" потерпела первое поражение в чемпионате Испании

В составе "Астаны" Неманья Максимович выступал с февраля 2015 года по июнь 2017 года.
Ссылки по теме:
"Хетафе" обыграл "Валенсию" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Чемпионат.com".
Встреча проходила на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" в Хетафе и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче на 66-й минуте записал на свой счет полузащитник хозяев Маркель Бергара.
При этом "Хетафе" с 25-й минуты играл вдесятером после удаления Мауро Арамбарри. Всего главный арбитр матча показал игрокам обеих команд 11 желтых карточек.
Стоит отметить, что Максимович попал в заявку на этот матч, но на поле так и не появился.
"Валенсия" (31 очко), которая потерпела первое поражение в нынешнем сезоне Примеры, располагается на втором месте в турнирной таблице. "Хетафе" (19 баллов) занимает восьмую строчку.
Напомним, официально о переходе Неманьи Максимовича "Валенсия" объявила 2 июля. Контракт рассчитан до 2022 года, в нем прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. По данным СМИ, за этот период серб заработает семь миллионов евро.
В "Валенсию" Максимович перешел как свободный агент из "Астаны". Зимой "летучие мыши" пытались выкупить его трансфер за 300 тысяч евро, но чемпион Казахстана отказался отпускать игрока за полгода до истечения контракта. В итоге, в первой половине 2017 года Максимович ни разу не попал даже в число запасных в матчах "Астаны".
В составе "Астаны" Максимович выступал с февраля 2015 года по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.