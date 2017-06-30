"Валенсия" официально объявила о переходе Максимовича из "Астаны"

22-летний серб подписал пятилетний контракт с испанским клубом.
Сегодня 19:11
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Фото с сайта ФК "Валенсия"
Испанский футбольный клуб "Валенсия" официально объявил о переходе полузащитника "Астаны" Неманьи Максимовича, сообщает корреспондент Vesti.kz.
22-летний игрок сборной Сербии подписал с "летучими мышами" пятилетний контракт. В "Валенсию" Максимович перешел на правах свободного агента после истечения соглашения с "Астаной".
При этом испанский клуб хотел заполучить футболиста еще зимой, но чтобы не платить компенсацию в 300 тысяч евро, "летучие мыши" решили подождать до лета.
В этом году 22-летний хавбек не играл в составе "Астаны" в чемпионате Казахстана, но в еврокубках минувшего сезона провел десять матчей, в которых забил два гола.
22-летний игрок сборной Сербии подписал с "летучими мышами" пятилетний контракт. В "Валенсию" Максимович перешел на правах свободного агента после истечения соглашения с "Астаной".
При этом испанский клуб хотел заполучить футболиста еще зимой, но чтобы не платить компенсацию в 300 тысяч евро, "летучие мыши" решили подождать до лета.
В этом году 22-летний хавбек не играл в составе "Астаны" в чемпионате Казахстана, но в еврокубках минувшего сезона провел десять матчей, в которых забил два гола.