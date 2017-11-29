Экс-полузащитник "Астаны" отыграл полный матч за "Валенсию" в рамках 1/16 финала Кубка Испании

"Летучие мыши" отметились крупной победой над соперником.
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Неманья Максимович. Фото с сайта plazadeportiva.valenciaplaza.com
"Валенсия" на своем поле cо счетом 4:1 одолела "Сарагосу" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу и вышла в следующий этап турнира, передает корреспондент Vesti.kz.
Как и ожидалось, главный тренер "летучих мышей" Марселино выпустил на поле некоторых резервистов, среди которых оказался и бывший полузащитник "Астаны" Неманья Максимович. Сербский легионер провел на поле все 90 минут, но голом не отметился.
В составе победителей дубль оформил Санти Мина, также отличились Роберт Ибаньес и Рубен Везу. У проигравших один мяч отыграл Хорхе Помбо.
Первая игра команд завершилась победой "Валенсии" (2:0). Ее также полностью отыграл Неманья Максимович.
Ранее соперник "Астаны" по Лиге Европы "Вильярреал" разгромил "Понферрадину" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.
Напомним, официально о переходе Неманьи Максимовича "Валенсия" объявила 2 июля. Контракт рассчитан до 2022 года, в нем прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. По данным СМИ, за этот период серб заработает семь миллионов евро.
В "Валенсию" Максимович перешел как свободный агент из "Астаны". Зимой "летучие мыши" пытались выкупить его трансфер за 300 тысяч евро, но чемпион Казахстана отказался отпускать игрока за полгода до истечения контракта. В итоге, в первой половине 2017 года Максимович ни разу не попал даже в число запасных в матчах "Астаны".
В составе "Астаны" Максимович выступал с февраля 2015 года по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Как и ожидалось, главный тренер "летучих мышей" Марселино выпустил на поле некоторых резервистов, среди которых оказался и бывший полузащитник "Астаны" Неманья Максимович. Сербский легионер провел на поле все 90 минут, но голом не отметился.
В составе победителей дубль оформил Санти Мина, также отличились Роберт Ибаньес и Рубен Везу. У проигравших один мяч отыграл Хорхе Помбо.
Первая игра команд завершилась победой "Валенсии" (2:0). Ее также полностью отыграл Неманья Максимович.
Ранее соперник "Астаны" по Лиге Европы "Вильярреал" разгромил "Понферрадину" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.
Напомним, официально о переходе Неманьи Максимовича "Валенсия" объявила 2 июля. Контракт рассчитан до 2022 года, в нем прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. По данным СМИ, за этот период серб заработает семь миллионов евро.
В "Валенсию" Максимович перешел как свободный агент из "Астаны". Зимой "летучие мыши" пытались выкупить его трансфер за 300 тысяч евро, но чемпион Казахстана отказался отпускать игрока за полгода до истечения контракта. В итоге, в первой половине 2017 года Максимович ни разу не попал даже в число запасных в матчах "Астаны".
В составе "Астаны" Максимович выступал с февраля 2015 года по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.