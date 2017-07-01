"Валенсия" прописала в контракте экс-хавбека "Астаны" Максимовича отступные в 100 миллионов евро

Он стал первым в истории игроком, который из казахстанского клуба перешел в чемпионат топ-5.
Вчера 23:43
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Неманья Максимович. Фото с официального сайта "Валенсии"
Стали известны некоторые детали контракта сербского полузащитника Неманьи Максимовича с "Валенсией".
Сегодня, 3 июля, он был официально представлен в качестве футболиста испанского клуба. Контракт Максимовича рассчитан до 2022 года, а по данным сербского издания B92, он заработает за этот срок 7 миллионов евро.
В "Валенсию" Максимович перешел как свободный агент из "Астаны". Зимой "летучие мыши" пытались выкупить его трансфер за 300 тысяч евро, но чемпион Казахстана отказался отпускать игрока за полгода до истечения контракт. В итоге в первой половине 2017 года Максимович ни разу не попал даже в число запасных в матчах "Астаны".
В контракте Максимовича с "Валенсией" клуб прописал клаусулу в размере 100 миллионов евро - за такую сумму можно выкупить его трансфер. Испанское законодательство обязывает прописывать в трудовом договоре отступные.
Как сообщает Marca, пункт о сумме трансфера был озвучен руководством "Валенсии" на первой пресс-конференции Максимовича. У него самая дорогая клаусула в команде - например, контракт 20-летнего полузащитника Карлоса Солера можно выкупить за 80 миллионов евро.
"Главное, для меня проявить себя в качестве футболиста в чемпионате Испании. А этот вопрос - к руководству клуба", - сказал Максимович о сумме отступных.
В составе "Астаны" Максимович выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).
Сегодня, 3 июля, он был официально представлен в качестве футболиста испанского клуба. Контракт Максимовича рассчитан до 2022 года, а по данным сербского издания B92, он заработает за этот срок 7 миллионов евро.
В "Валенсию" Максимович перешел как свободный агент из "Астаны". Зимой "летучие мыши" пытались выкупить его трансфер за 300 тысяч евро, но чемпион Казахстана отказался отпускать игрока за полгода до истечения контракт. В итоге в первой половине 2017 года Максимович ни разу не попал даже в число запасных в матчах "Астаны".
В контракте Максимовича с "Валенсией" клуб прописал клаусулу в размере 100 миллионов евро - за такую сумму можно выкупить его трансфер. Испанское законодательство обязывает прописывать в трудовом договоре отступные.
Как сообщает Marca, пункт о сумме трансфера был озвучен руководством "Валенсии" на первой пресс-конференции Максимовича. У него самая дорогая клаусула в команде - например, контракт 20-летнего полузащитника Карлоса Солера можно выкупить за 80 миллионов евро.
"Главное, для меня проявить себя в качестве футболиста в чемпионате Испании. А этот вопрос - к руководству клуба", - сказал Максимович о сумме отступных.
В составе "Астаны" Максимович выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).