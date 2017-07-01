Экс-полузащитник "Астаны" Максимович официально представлен в качестве игрока "Валенсии"

Контракт серба с испанским клубом рассчитан до 2022 года.
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Неманья Максимович. Фото с официального сайта "Валенсии"
Полузащитник сборной Сербии Неманья Максимович официально представлен в качестве игрока "Валенсии".
Сегодня, 3 июля, Максимович дал первую пресс-конференцию для испанских журналистов и получил игровую футболку новой команды.
В "Валенсию" Максимович перешел как свободный агент. Его последним клубом была "Астана", за которую он выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. В текущем сезоне серб ни разу не попал даже в заявку на матчи столичного клуба, так как чемпион Казахстана зимой отказался продавать его испанцам за 300 тысяч евро.
Контракт Максимовича с "Валенсией" будет рассчитан до июня 2022 года. Предварительное соглашение он подписал еще зимой. По данным сербского издания B92, Максимович в Испании заработает в общей сложности 7 миллионов евро.
Слева-направо: президент "Валенсии" Анил Марти, Максимович и спортивный директор клуба Хосе Рамон Алесанко.
Фото с официального сайта "Валенсии"
В составе "Астаны" Максимович дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В КПЛ Максимович провел за "Астану" 59 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач. В Лиге чемпионов на его счету один гол и три ассиста в 14 встречах. В Лиге Европы серб отличился два раза за семь матчей.
22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду лиги топ-5 (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).
Последние два сезона "Валенсия" занимала 12-е места в испанской Примере. Старт нового чемпионата намечен на август.
Таблица всех трансферов КПЛ
Сегодня, 3 июля, Максимович дал первую пресс-конференцию для испанских журналистов и получил игровую футболку новой команды.
В "Валенсию" Максимович перешел как свободный агент. Его последним клубом была "Астана", за которую он выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. В текущем сезоне серб ни разу не попал даже в заявку на матчи столичного клуба, так как чемпион Казахстана зимой отказался продавать его испанцам за 300 тысяч евро.
Контракт Максимовича с "Валенсией" будет рассчитан до июня 2022 года. Предварительное соглашение он подписал еще зимой. По данным сербского издания B92, Максимович в Испании заработает в общей сложности 7 миллионов евро.
Слева-направо: президент "Валенсии" Анил Марти, Максимович и спортивный директор клуба Хосе Рамон Алесанко.
Maksimovic, arropado en su presentación por Anil Murthy y José Ramón Alesanco, ya luce valencianismo junto a @BLU_Products #VCFBLU #SomVCF pic.twitter.com/QHsLu6NSpT— Valencia CF (@valenciacf) 3 июля 2017 г.
Фото с официального сайта "Валенсии"
В составе "Астаны" Максимович дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В КПЛ Максимович провел за "Астану" 59 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач. В Лиге чемпионов на его счету один гол и три ассиста в 14 встречах. В Лиге Европы серб отличился два раза за семь матчей.
22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду лиги топ-5 (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).
Последние два сезона "Валенсия" занимала 12-е места в испанской Примере. Старт нового чемпионата намечен на август.
Таблица всех трансферов КПЛ