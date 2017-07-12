"Реал" интересуется защитником ПСЖ

Футболист может покинуть клуб из-за подписания Дани Алвеса.
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Томас Менье. Фото с сайта marca.com
Защитник ПСЖ и сборной Бельгии Томас Менье вошел в сферу интересов "Реала", сообщает Marca.
Мадридский клуб рассматривает Менье в качестве запасного правого защитника на смену Данило, который близок к уходу из куба - бразильцем интересуются "Ювентус" и "Челси".
В то же время и Менье может быть заинтересован в смене клуба. Вместе с ним в ПСЖ выступают еще два правых защитника, один из которых - подписанный этим летом Дани Алвес.
В дебютном сезоне за ПСЖ Менье провел 22 матча в чемпионате Франции и забил в них один гол. До парижского клуба он играл за "Брюгге".
Мадридский клуб рассматривает Менье в качестве запасного правого защитника на смену Данило, который близок к уходу из куба - бразильцем интересуются "Ювентус" и "Челси".
В то же время и Менье может быть заинтересован в смене клуба. Вместе с ним в ПСЖ выступают еще два правых защитника, один из которых - подписанный этим летом Дани Алвес.
В дебютном сезоне за ПСЖ Менье провел 22 матча в чемпионате Франции и забил в них один гол. До парижского клуба он играл за "Брюгге".