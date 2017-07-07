ПСЖ объявил о подписании контракта с Дани Алвесом

В Париже ему предложили контракт в два раза больше, чем в "Манчестер Сити".
Вчера 22:29
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Защитник сборной Бразилии Дани Алвес перешел в ПСЖ. Французский клуб объявил о его трансфере на своем официальном сайте.
Контракт ПСЖ и Алвеса рассчитан на два года. Другие детали соглашения не уточняются. Игрок возьмет себе 32-й номер.
По данным Sky Sports, за два года в ПСЖ Алвес заработает 25 миллионов фунтов (12,5 миллионов в год). Ранее его связывали с переходом в "Манчестер Сити", но английский клуб предлагал ему зарплату в два раза меньше.
"Если Пеп Гвардиола и "Манчестер Сити" чувствуют себя обиженными, то я прошу у них прощения. Однако я пришел сюда, чтобы стать чемпионом.
Парижский клуб - очень интересный проект. У меня здесь есть друзья. Я - человек, который любит принимать вызовы. Я уже наслаждался победой в Лиге чемпионов три раза. И я хочу поделиться своим опытом здесь. Я готов отдать все свои силы клубу.
Наша цель - выиграть Лигу чемпионов.Мне нравится побеждать и творить историю. Я хочу постоянно открывать новые горизонты. Я молод духом. Пока он остается таким, я продолжу борьбу. Работа, которую клуб выполняет в течение последних нескольких лет, очень обнадеживает. Это амбициозная команда", - сказал Алвес.
Для 34-летнего бразильца ПСЖ стал пятым клубом в карьере. Ранее он выступал за итальянский "Ювентус", испанские "Барселону" и "Севилью", а карьеру начинал в 2001 году в родной "Байе".
Контракт ПСЖ и Алвеса рассчитан на два года. Другие детали соглашения не уточняются. Игрок возьмет себе 32-й номер.
По данным Sky Sports, за два года в ПСЖ Алвес заработает 25 миллионов фунтов (12,5 миллионов в год). Ранее его связывали с переходом в "Манчестер Сити", но английский клуб предлагал ему зарплату в два раза меньше.
Le Paris Saint-Germain est fier d'annoncer la signature de @DaniAlvesD2 jusqu'en 2019 https://t.co/35uN9uOFac #BemvindoDaniAlves pic.twitter.com/LUnvNrk7ag— PSG Officiel (@PSG_inside) 12 июля 2017 г.
#BemvindoDaniAlves pic.twitter.com/5q8i88VvcP— PSG Officiel (@PSG_inside) 12 июля 2017 г.
"Если Пеп Гвардиола и "Манчестер Сити" чувствуют себя обиженными, то я прошу у них прощения. Однако я пришел сюда, чтобы стать чемпионом.
Парижский клуб - очень интересный проект. У меня здесь есть друзья. Я - человек, который любит принимать вызовы. Я уже наслаждался победой в Лиге чемпионов три раза. И я хочу поделиться своим опытом здесь. Я готов отдать все свои силы клубу.
Наша цель - выиграть Лигу чемпионов.Мне нравится побеждать и творить историю. Я хочу постоянно открывать новые горизонты. Я молод духом. Пока он остается таким, я продолжу борьбу. Работа, которую клуб выполняет в течение последних нескольких лет, очень обнадеживает. Это амбициозная команда", - сказал Алвес.
Для 34-летнего бразильца ПСЖ стал пятым клубом в карьере. Ранее он выступал за итальянский "Ювентус", испанские "Барселону" и "Севилью", а карьеру начинал в 2001 году в родной "Байе".