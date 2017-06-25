ПСЖ хочет подписать 18-летнего нападающего "Монако" Мбаппе

Им интересуются и зарубежные клубы.
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Кильян Мбаппе. Фото с сайта L'Equipe
Нападающий "Монако" и сборной Франции Килиан Мбаппе является главной трансферной целью ПСЖ в это трансферное окно.
Как сообщает L'Equipe, спортивный директор парижан Антеру Энрике и президент клуба Нассер Аль-Хелайфи провели встречу с футболистом и его отцом, который работает агентом.
Осложняет возможный трансфер Мбаппе позиция "Монако" - монегаски не хотят отдавать игрока конкуренту за чемпионство. При этом к молодому французу есть интерес и со стороны зарубежных топ-клубов.
В прошедшем сезоне Мбаппе провел в чемпионате Франции 29 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач. Его клуб впервые с 2000 года стал чемпионом страны.
Успешно выступил Мбаппе и в Лиге чемпионов. В девяти матчах он забил шесть голов, причем отличился в пяти из шести игр плей-офф, а его "Монако" дошел до полуфинала.
В 2017 году Мбаппе дебютировал в национальной сборной Франции, за которую провел четыре встречи.
Как сообщает L'Equipe, спортивный директор парижан Антеру Энрике и президент клуба Нассер Аль-Хелайфи провели встречу с футболистом и его отцом, который работает агентом.
Осложняет возможный трансфер Мбаппе позиция "Монако" - монегаски не хотят отдавать игрока конкуренту за чемпионство. При этом к молодому французу есть интерес и со стороны зарубежных топ-клубов.
В прошедшем сезоне Мбаппе провел в чемпионате Франции 29 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач. Его клуб впервые с 2000 года стал чемпионом страны.
Успешно выступил Мбаппе и в Лиге чемпионов. В девяти матчах он забил шесть голов, причем отличился в пяти из шести игр плей-офф, а его "Монако" дошел до полуфинала.
В 2017 году Мбаппе дебютировал в национальной сборной Франции, за которую провел четыре встречи.