Защитник "Ливерпуля" может перейти в ПСЖ

Он уже выступал в парижском клубе.
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Мамаду Сако. Фото The Guardian
Защитник Мамаду Сако может покинуть "Ливерпуль" этим летом и вернуться во Францию. Как сообщает The Guardian, в игроке заинтересован ПСЖ, который видит в нем усиление для глубины состава.
Английский клуб не взял Сако на предсезонное турне в Гонконг. При этом у игрока возник конфликт с главным тренером Юргеном Клоппом, из-за которого вторую часть прошлого сезона француз провел в аренде в "Кристал Пэлас".
27-летний Сако - воспитанник академии ПСЖ. Он является самым молодым капитаном в истории парижского клуба, выведя его с повязкой на матч чемпионата Франции в 17 лет. Родную команду он покинул в 2013 году.
Другим вариантом для ПСЖ называется еще один французский защитник Эльеким Мангаля. Права на этого футболиста принадлежат "Манчестер Сити", но вторую половину прошлого сезона он провел в "Валенсию", однако испанский клуб отказался выкупать его после аренды.
Английский клуб не взял Сако на предсезонное турне в Гонконг. При этом у игрока возник конфликт с главным тренером Юргеном Клоппом, из-за которого вторую часть прошлого сезона француз провел в аренде в "Кристал Пэлас".
27-летний Сако - воспитанник академии ПСЖ. Он является самым молодым капитаном в истории парижского клуба, выведя его с повязкой на матч чемпионата Франции в 17 лет. Родную команду он покинул в 2013 году.
Другим вариантом для ПСЖ называется еще один французский защитник Эльеким Мангаля. Права на этого футболиста принадлежат "Манчестер Сити", но вторую половину прошлого сезона он провел в "Валенсию", однако испанский клуб отказался выкупать его после аренды.