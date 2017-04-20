Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может со следующего сезона возглавить "Барселону"

"Сине-гранатовые" выбыли из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч "Ювентусу".
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Леонарду Жардим. Фото с сайта Sports.ru
Луиса Энрике в "Барселоне" может сменить наставник "Монако" Леонарду Жардим, пишет "Чемпионат" со ссылкой на A Bola.
Согласно информации источника, португальский специалист в списке рассматриваемых каталонским клубом кандидатов опережает таких тренеров, как Эрнесто Вальверде из "Атлетика" и Хуан-Карлос Унсуэ (помощник наставника "сине-гранатовых" Луиса Энрике).
"Монако" в чемпионате Франции провел 32 матча и с 77 очками возглавляет турнирную таблицу. В Лиге чемпионов "монегаски" вышли в полуфинал, где встретятся с туринским "Ювентусом". Именно туринцы в четвертьфинале выбыли "Барселону" из нынешнего розыгрыша.
Луис Энрике уже объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.
Согласно информации источника, португальский специалист в списке рассматриваемых каталонским клубом кандидатов опережает таких тренеров, как Эрнесто Вальверде из "Атлетика" и Хуан-Карлос Унсуэ (помощник наставника "сине-гранатовых" Луиса Энрике).
"Монако" в чемпионате Франции провел 32 матча и с 77 очками возглавляет турнирную таблицу. В Лиге чемпионов "монегаски" вышли в полуфинал, где встретятся с туринским "Ювентусом". Именно туринцы в четвертьфинале выбыли "Барселону" из нынешнего розыгрыша.
Луис Энрике уже объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.