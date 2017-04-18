"Ювентус" выбил "Барселону" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В другой паре "Монако" дважды обыграл дортмундскую "Боруссию".
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Фото из твиттера Лиги чемпионов
В ночь с 19 на 20 апреля состоялись заключительные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Испанская "Барселона" на своем стадионе "Камп Ноу" сыграла вничью с итальянским "Ювентусом" - 0:0. Хозяева владели преимуществом, однако воплотить его в голы так и не сумели.
Первый матч между "Барселоной" и "Ювентусом" завершился со счетом 0:3 в пользу итальянского клуба. Таким образом, туринцы выходят в полуфинал, а каталонцы покидают турнир.
В параллельной встрече французский "Монако" на своем стадионе "Луи II" победил немецкую "Боруссию" из Дортмунда - 3:1.
Счет во встрече был открыт уже на третьей минуте, а его автором стал 18-летний форвард монегасков Килиан Мбаппе. На 17-й "Монако" увеличил преимущество - сделал это капитан команды Фалькао.
Во втором тайме команды обменялись голами. Отставание "Боруссии" на 48-й минуте сократил Марко Ройс, но на 83-й вышедший на замену Валер Жермен забил третий мяч хозяев и снял окончательные вопросы по победителю.
В первом матче в Германии "Монако" также был сильнее - 3:2. Таким образом, монегаски с общим счетом 6:3 победили "Боруссию" и впервые с 2004 года сыграют в полуфинале ЛЧ.
Ранее в 1/2 финала прошли два испанских клуба. Мадридский "Реал" по сумме двух встреч победил "Баварию" - 6:3 (2:1, 4:2 - в дополнительное время), а "Атлетико" обыграл английский "Лестер" - 2:1 (1:0, 1:1).
Жеребьевка полуфинала ЛЧ состоится завтра, 21 апреля, и начнется в 16:00 по времени Астаны.
Испанская "Барселона" на своем стадионе "Камп Ноу" сыграла вничью с итальянским "Ювентусом" - 0:0. Хозяева владели преимуществом, однако воплотить его в голы так и не сумели.
Первый матч между "Барселоной" и "Ювентусом" завершился со счетом 0:3 в пользу итальянского клуба. Таким образом, туринцы выходят в полуфинал, а каталонцы покидают турнир.
В параллельной встрече французский "Монако" на своем стадионе "Луи II" победил немецкую "Боруссию" из Дортмунда - 3:1.
Счет во встрече был открыт уже на третьей минуте, а его автором стал 18-летний форвард монегасков Килиан Мбаппе. На 17-й "Монако" увеличил преимущество - сделал это капитан команды Фалькао.
Во втором тайме команды обменялись голами. Отставание "Боруссии" на 48-й минуте сократил Марко Ройс, но на 83-й вышедший на замену Валер Жермен забил третий мяч хозяев и снял окончательные вопросы по победителю.
В первом матче в Германии "Монако" также был сильнее - 3:2. Таким образом, монегаски с общим счетом 6:3 победили "Боруссию" и впервые с 2004 года сыграют в полуфинале ЛЧ.
Ранее в 1/2 финала прошли два испанских клуба. Мадридский "Реал" по сумме двух встреч победил "Баварию" - 6:3 (2:1, 4:2 - в дополнительное время), а "Атлетико" обыграл английский "Лестер" - 2:1 (1:0, 1:1).
Жеребьевка полуфинала ЛЧ состоится завтра, 21 апреля, и начнется в 16:00 по времени Астаны.