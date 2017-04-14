"Лестер" сыграл вничью с "Атлетико" и вылетел из Лиги чемпионов

Английский клуб остановился на стадии четвертьфинала.
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Фото Reuters©
Английский "Лестер" и испанский "Атлетико" из Мадрида сыграли вничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила в ночь с 18 на 19 апреля на стадионе "Кинг Пауэр" и завершилась со счетом 1:1.
Первый мяч был забит на 26-й минуте, а его автором стал хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес, удачно сыгравший головой.
Отыграться "Лестер" смог после перерыва. На 61-й минуте отличился форвард "лис" Джейми Варди.
В первом матче в Испании победу одержал "Атлетико" - 1:0. Мадридский клуб по сумме двух игр обыграл "Лестер" со счетом 2:1 и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что для "Лестера" эта ЛЧ была первой в истории, а "Атлетико", 12 раз участвовавший в главном клубном турнире Европы, в четвертый раз сыграет в полуфинале.
В другом четвертьфинале испанский "Реал Мадрид" по итогам 90 минут проиграл "Баварии" (1:2). Аналогичный счет был зафиксирован и в первом матче, поэтому командам предстоит дополнительное время, а возможно - и серия пенальти.
Встреча проходила в ночь с 18 на 19 апреля на стадионе "Кинг Пауэр" и завершилась со счетом 1:1.
Первый мяч был забит на 26-й минуте, а его автором стал хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес, удачно сыгравший головой.
Отыграться "Лестер" смог после перерыва. На 61-й минуте отличился форвард "лис" Джейми Варди.
В первом матче в Испании победу одержал "Атлетико" - 1:0. Мадридский клуб по сумме двух игр обыграл "Лестер" со счетом 2:1 и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что для "Лестера" эта ЛЧ была первой в истории, а "Атлетико", 12 раз участвовавший в главном клубном турнире Европы, в четвертый раз сыграет в полуфинале.
В другом четвертьфинале испанский "Реал Мадрид" по итогам 90 минут проиграл "Баварии" (1:2). Аналогичный счет был зафиксирован и в первом матче, поэтому командам предстоит дополнительное время, а возможно - и серия пенальти.