Неймар рекомендовал "Барселоне" кандидатуру главного тренера сборной Бразилии

Нынешний наставник "сине-гранатовых" Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона.
Сегодня 15:25
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Фото с сайта Goal.com
Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Неймар адресовал слова похвалы главному тренеру национальной команды Тите. Об этом пишет "Чемпионат".
У Неймара поинтересовались, посоветовал бы он руководству каталонского клуба этого специалиста.
"У Тите есть уровень для работы в любом клубе. Да, думаю, что рекомендовал бы Тите "Барселоне", - приводит слова Неймара Esporte Interativo.
Действующий наставник "сине-гранатовых" Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона. В числе его преемников до сих назывались такие специалисты, как наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли и рулевой "Атлетика" Эрнесто Вальверде. Кроме того, не исключается кандидатура помощника Луиса Энрике Хуана Карлоса Унсуэ.
У Неймара поинтересовались, посоветовал бы он руководству каталонского клуба этого специалиста.
"У Тите есть уровень для работы в любом клубе. Да, думаю, что рекомендовал бы Тите "Барселоне", - приводит слова Неймара Esporte Interativo.
Действующий наставник "сине-гранатовых" Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона. В числе его преемников до сих назывались такие специалисты, как наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли и рулевой "Атлетика" Эрнесто Вальверде. Кроме того, не исключается кандидатура помощника Луиса Энрике Хуана Карлоса Унсуэ.