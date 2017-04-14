"Манчестер Юнайтед" встретится с "Сельтой" в полуфинале Лиги Европы

Финал турнира состоится 25 мая.
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Фото с официального сайта УЕФА
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинала Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
По ее итогам голландский "Аякс" встретится с французским "Лионом", а испанская "Сельта" сыграет с английским "Манчестер Юнайтедом".
Первые матчи состоятся 5 мая на полях команд, указанных первыми. Через неделю соперники проведут ответные встречи.
Финал состоится 25 мая на "Френдс Арене" в Стокгольме - столицы Швеции. Номинальным хозяином в решающем матче турнира станет победитель пары "Аякс" - "Лион".
Ранее состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов, с итогами которой можно ознакомиться здесь.
По ее итогам голландский "Аякс" встретится с французским "Лионом", а испанская "Сельта" сыграет с английским "Манчестер Юнайтедом".
Первые матчи состоятся 5 мая на полях команд, указанных первыми. Через неделю соперники проведут ответные встречи.
Финал состоится 25 мая на "Френдс Арене" в Стокгольме - столицы Швеции. Номинальным хозяином в решающем матче турнира станет победитель пары "Аякс" - "Лион".
Ранее состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов, с итогами которой можно ознакомиться здесь.