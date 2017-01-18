"Барселона" готова продлить контракт с Месси до конца карьеры и сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Действующий контракт рассчитан до лета 2018 года.
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Лионель Месси. Фото с сайта gazeta.ru
Каталонская "Барселона" до конца января сделает форварду Лионелю Месси официальное предложение о новом соглашении, сообщает sports.ru.
Испанцы готовы продлить контракт с 29-летним аргентинцем до конца карьеры и сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Отмечается, что сам Месси в восторге от такого предложения, но прежде чем он даст согласие, "Барселона" должна убедить его в том, что в ближайшие годы останется грозной силой в мировом футболе, так как титулы для нападающего важнее финансового вопроса.
Напомним, действующий контракт Месси с "Барсой" рассчитан до лета 2018 года.