Гол Неймара принес "Барселоне" победу в первом матче четвертьфинала Кубка Испании

Каталонцы переиграли "Реал Сосьедад".
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Неймар. Фото с сайта sport-express.ru
"Барселона" одержала победу в первом гостевом матче Кубка Испании по футболу над командой "Реал Сосьедад", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе "Аноэта" и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 21-й минуте с пенальти забил бразильский форвард Неймар.
Отметим, что "Барса" победила "Реал Сосьедад" в гостях впервые за десять лет.
Ответный матч команды проведут на стадионе "Камп Ноу" 26 января. Отметим, что в других четвертьфинальных матчах "Реал" уступил "Сельте" 1:2, "Атлетико" забил три безответных гола "Эйбару", а "Алькорон" ничего не смог ответить на два мяча от "Алавеса".