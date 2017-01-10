"Барселона" уволила директора после комментария о мастерстве Месси

Клуб не согласился с мнением Пере Гратакоса.

Каталонская "Барселона" уволила своего директора Пере Гратакоса по весьма необычной причине.

Как сообщает sports.ru, Гратакос заявил, что аргентинец Лионель Месси не был бы таким хорошим футболистом без своих партнеров по команде.

"Барселона" заявила, что комментарии Гратакоса не соответствуют мнению клуба.

Напомним, Месси стал лучшим клубным бомбардиром в Европе в 2016 году, а также лучшим плеймейкером по итогам года.