Загримированный Ривалдо удивил болельщиков "Барселоны" своим мастерством

Чемпион выступал за "Барселону" в 1997-2002 годах.
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Легенда "Барселоны" Ривалдо принял участие в матче с болельщиками, прошедшем на тренировочной базе каталонского клуба. Для сохранения анонимности 44-летний бразилец нацепил накладные волосы, бороду и нос, сообщает Tengrinews.kz.
Команда Ривалдо одержала победу 2:1, а сам бывший форвард сборной Бразилии, выступавший под псевдонимом Роберто да Силва, был признан лучшим игроком встречи. Когда никому не известный футболист бомжеватой внешности разоблачился, удивлению других участников не было предела.
Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии выступал за "Барселону" в 1997-2002 годах. В составе каталонского клуба Ривалдо стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка. В 1999 году он получил "Золотой мяч".