До завершения голосования за лучшего спортсмена Казахстана остался один день

Победителя выбирают читатели Vesti.kz.
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Vesti.kz завершают голосование за лучшего спортсмена Казахстана по итогам 2016 года. В числе номинантов - 13 человек.
На приз претендуют: олимпийские чемпионы Рио Дмитрий Баландин (плавание), Данияр Елеусинов (бокс) и Нижат Рахимов (тяжелая атлетика); чемпионка Паралимпиады Зульфия Габидуллина (плавание); серебряные призеры ОИ-2016 Жазира Жаппаркул (тяжелая атлетика), Гюзель Манюрова (женская борьба), Василий Левит (бокс), Адильбек Ниязымбетов (бокс) и Елдос Сметов (дзюдо); бронзовый призер ОИ-2016 Ольга Рыпакова; боксер-профессионал Геннадий Головкин; полузащитник "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан и первый в истории Казахстана победитель этапа Кубка мира по конькобежному спорту Абзал Ажгалиев.
Проголосовать можно здесь. Голосование завершится завтра, 10 января, в 15:00 по времени Астаны. Сразу после этого мы подведем итоги и назовем лучшего спортсмена Казахстана по версии читателей Vesti.kz.
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