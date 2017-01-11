Ардавичус похвалил Березовского за отличное пилотирование в экстремальных условиях

Три дня экипажи не могли связаться с командой.

Завершился десятый этап ралли-марафона "Дакар" из Чилесито в Сан-Хуан (Аргентина). Участники прошли более 750 километров. Оба экипажа команды Astana Motorsports, входящей в состав Президентского клуба "Астана", успешно финишировали на этапе, сообщает пресс-служба клуба. Пилот легкового экипажа Денис Березовский, несмотря на все трудности и испытания, сохраняет за собой третью строчку в своем классе автомобилей с малым отличием от серийных моделей Т2.



Экипаж Astana Motorsports в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева, выступающий на Toyota Land Cruiser 200 в категории production, проявил по-настоящему героическое мужество: после трех дней без технической поддержки на марафонском этапе "Дакара" и из-за сошедшего оползня, вышел на старт десятого гоночного дня. Находясь в невероятном физическом напряжении, борясь с усталостью и испытывая последствия почти 50-градусной жары, спортсмены смогли сохранить за собой третье место в своем классе Т2. На этапе же они пришли 31-ми, заняв 29-ю позицию в генеральной турнирной таблице.



"Нам наконец-то удалось выбраться в цивилизацию, сегодня стоим в бивуаке в городе Сан-Хуан. После трехдневной паузы мы, наконец-то, увидели свои технички, и сейчас люди работают с машинами. В течение суток мы не могли покинуть территорию Боливии в связи с сошедшим оползнем в горах. Двигались маршрутом с Боливии в Сальту (Аргентина). И за это время на границе случился этот катаклизм, и закрыли дороги. Прождав 20 часов, вчера мы окольными путями, через горы, сделав крюк в лишних 300 километров, все-таки попали на территорию Аргентины, сегодня стартовали. День был достаточно жарким - около 50 градусов температура, участок почти в 570 километров. Очень многие перегрелись. Вот сейчас 12 часов вечера, и машины до сих пор продолжают финишировать. На самом деле, нелегкий день. У нас штурман получил тепловой удар, сейчас принял процедуры и приходит в себя.







Результат у нас неплохой, хотя дается он непросто. Мы держим также уверенно третью строчку в турнирной таблице в зачете стандартных машин. И впереди осталось два дня гонки. Механики работают с машиной, не все, конечно, гладко - уже прошло десять дней марафона, но особых опасений нет. Так что, в принципе, все нормально, завтра стартуем и успешно продолжаем путь к финишу", - поделится впечатлениями пилот Astana Motorsports Денис Березовский.



Капитан команды по ралли-рейдам Артур Ардавичус также показывает стабильный результат, улучшив его на четыре позиции по сравнению с восьмым этапом - 26-е место в общем зачете. А на этапе грузовик MAN TGS пришел 22-м.



"Очень много сходов сегодня было и по температуре, и по технике. Дорога убойная, очень сложная, пыльная, плюс сухая, аргентинская жара за 45 градусов. Моторы кипят, люди кипят, ехать очень трудно. Плюс пыльные коридоры, безветренные, и все это в горах, которые сменяются руслами, - в одном из них и заблудились. Потеряли полтора часа, чтобы найти выход из него. Была ошибка в навигации, - в роудбуке некорректно указано. Но, конечно, сейчас на кого-то сваливать - проще всего, это наша ошибка. Но на результат особо она не повлияла, никакую перестановку не сделала.



Что касается грузовика. Сегодня первый день, когда для меня открылся, наконец, настоящий "Дакар", когда машину несет. Ехали очень быстро. Даже несмотря на то, что очень много рискованных обгонов, то, что мы заблудились, все равно это все компенсируется именно тем настроением, которое сегодня у нас, у всего экипажа. Мы сегодня хорошо поработали. Просто машина нас везла, мы практически весь потенциал ее использовали. Так ехать всегда надо.







И такая радость у меня была, когда я увидел на финише Дениса. Скажу откровенно, если бы кто-то другой был сегодня за рулем этой машины, которой управлял Денис… В этом техническом состоянии и с этими скоростями может справиться только он. Большое ему уважение и почет за то, что смог три дня вынести этот автомобиль практически на руках, с минимальной техподдержкой и с отличным результатом. Молодец, Денис! Это настоящий профессионал и настоящий спортсмен.



А для нас гонка продолжается, готовим автомобиль. Сейчас отдохнем, и завтра рано на старт. Спасибо, что вы с нами!" - подытожил представитель Президентского клуба "Астана" Артур Ардавичус.



Сегодня, 13 января, участникам предстоит пройти одиннадцатый этап самого опасного ралли-рейда планеты "Дакар" из Сан-Хуан в Рио-Куарто (Аргентина). Общая протяженность дня - 759 километров. Из них 292 станут "боевыми" для зачета автомобилей и 288 - для зачета грузовиков.



Фото предоставлены Президентским клубом "Астана".