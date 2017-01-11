Ардавичус похвалил Березовского за отличное пилотирование в экстремальных условиях

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 88:52
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Алматы Тараз 3:1
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
>>>
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 2:1
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Бейбарыс Темиртау
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Акжайык Меппен
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Атырау Есиль СК 2:1
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Обсуждаемые

Кого Вы считаете самой сексуальной спортсменкой Казахстана?

Ардавичус похвалил Березовского за отличное пилотирование в экстремальных условиях

Три дня экипажи не могли связаться с командой.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Фото предоставлено ПК "Астана"
Фото предоставлено ПК "Астана"

Завершился десятый этап ралли-марафона "Дакар" из Чилесито в Сан-Хуан (Аргентина). Участники прошли более 750 километров. Оба экипажа команды Astana Motorsports, входящей в состав Президентского клуба "Астана", успешно финишировали на этапе, сообщает пресс-служба клуба. Пилот легкового экипажа Денис Березовский, несмотря на все трудности и испытания, сохраняет за собой третью строчку в своем классе автомобилей с малым отличием от серийных моделей Т2.

Экипаж Astana Motorsports в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева, выступающий на Toyota Land Cruiser 200 в категории production, проявил по-настоящему героическое мужество: после трех дней без технической поддержки на марафонском этапе "Дакара" и из-за сошедшего оползня, вышел на старт десятого гоночного дня. Находясь в невероятном физическом напряжении, борясь с усталостью и испытывая последствия почти 50-градусной жары, спортсмены смогли сохранить за собой третье место в своем классе Т2. На этапе же они пришли 31-ми, заняв 29-ю позицию в генеральной турнирной таблице.

"Нам наконец-то удалось выбраться в цивилизацию, сегодня стоим в бивуаке в городе Сан-Хуан. После трехдневной паузы мы, наконец-то, увидели свои технички, и сейчас люди работают с машинами. В течение суток мы не могли покинуть территорию Боливии в связи с сошедшим оползнем в горах. Двигались маршрутом с Боливии в Сальту (Аргентина). И за это время на границе случился этот катаклизм, и закрыли дороги. Прождав 20 часов, вчера мы окольными путями, через горы, сделав крюк в лишних 300 километров, все-таки попали на территорию Аргентины, сегодня стартовали. День был достаточно жарким - около 50 градусов температура, участок почти в 570 километров. Очень многие перегрелись. Вот сейчас 12 часов вечера, и машины до сих пор продолжают финишировать. На самом деле, нелегкий день. У нас штурман получил тепловой удар, сейчас принял процедуры и приходит в себя.



Результат у нас неплохой, хотя дается он непросто. Мы держим также уверенно третью строчку в турнирной таблице в зачете стандартных машин. И впереди осталось два дня гонки. Механики работают с машиной, не все, конечно, гладко - уже прошло десять дней марафона, но особых опасений нет. Так что, в принципе, все нормально, завтра стартуем и успешно продолжаем путь к финишу", - поделится впечатлениями пилот Astana Motorsports Денис Березовский.

Капитан команды по ралли-рейдам Артур Ардавичус также показывает стабильный результат, улучшив его на четыре позиции по сравнению с восьмым этапом - 26-е место в общем зачете. А на этапе грузовик MAN TGS пришел 22-м.

"Очень много сходов сегодня было и по температуре, и по технике. Дорога убойная, очень сложная, пыльная, плюс сухая, аргентинская жара за 45 градусов. Моторы кипят, люди кипят, ехать очень трудно. Плюс пыльные коридоры, безветренные, и все это в горах, которые сменяются руслами, - в одном из них и заблудились. Потеряли полтора часа, чтобы найти выход из него. Была ошибка в навигации, - в роудбуке некорректно указано. Но, конечно, сейчас на кого-то сваливать - проще всего, это наша ошибка. Но на результат особо она не повлияла, никакую перестановку не сделала.

Что касается грузовика. Сегодня первый день, когда для меня открылся, наконец, настоящий "Дакар", когда машину несет. Ехали очень быстро. Даже несмотря на то, что очень много рискованных обгонов, то, что мы заблудились, все равно это все компенсируется именно тем настроением, которое сегодня у нас, у всего экипажа. Мы сегодня хорошо поработали. Просто машина нас везла, мы практически весь потенциал ее использовали. Так ехать всегда надо.



И такая радость у меня была, когда я увидел на финише Дениса. Скажу откровенно, если бы кто-то другой был сегодня за рулем этой машины, которой управлял Денис… В этом техническом состоянии и с этими скоростями может справиться только он. Большое ему уважение и почет за то, что смог три дня вынести этот автомобиль практически на руках, с минимальной техподдержкой и с отличным результатом. Молодец, Денис! Это настоящий профессионал и настоящий спортсмен.

А для нас гонка продолжается, готовим автомобиль. Сейчас отдохнем, и завтра рано на старт. Спасибо, что вы с нами!" - подытожил представитель Президентского клуба "Астана" Артур Ардавичус.

Сегодня, 13 января, участникам предстоит пройти одиннадцатый этап самого опасного ралли-рейда планеты "Дакар" из Сан-Хуан в Рио-Куарто (Аргентина). Общая протяженность дня - 759 километров. Из них 292 станут "боевыми" для зачета автомобилей и 288 - для зачета грузовиков.

Фото предоставлены Президентским клубом "Астана".

Просмотров: 400  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 
Закрыть
Закрыть